هداف غيني يقترب من سموحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

اقترب نادي سموحة برئاسة محمد فرج عامر، من حسم صفقة المهاجم الغيني أليو سيلا لاعب فريق اتحاد تطاوين التونسي.

وكشفت صحيفة "الصباح" التونسية، أن انتقال سيلا إلى نادي سموحة سيكلف النادي السكندري مقابل 140 ألف دولار.

ومن المقرر أن يتجه المهاجم الغيني إلى مصر في الفترة المقبلة من أجل الخضوع للفحوصات الطبية قبل التوقيع الرسمي معه بحسب ما جاء عبر الصحيفة التونسية.

صاحب الـ21 عامًا استطاع أن يسجل 8 أهداف مع فريقه في الموسم المنقضي بالدوري التونسي ليحصل على وصافة الهدافين بفارق هدف عن أيمن الصفاقسي لاعب النجم الساحلي.

جدير بالذكر أن مهاجم سموحة والمعار لصفوف أهلي طرابلس الليبي حسام حسن ارتبط بالرحيل عن الفريق السكندري في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.