لاعب الزمالك يقترب من الرحيل للنجم الساحلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

ذكرت تقارير صحفية تونسية، في الساعات القليلة الماضية، وجود مفاوضات بين إدارة النجم الرياضي الساحلي والظهير الأيمن للزمالك حمزة المثلوثي.

وبحسب صحفية "الصباح" التونسية، فإن إدارة النجم الرياضي الساحلي تريد استغلال العلاقة بين المثلوثي ومدربه الفرنسي باتريس كارتيرون.

ووصفت الصحفية التونسية، علاقة المثلوثي مع كارتيرون بـ"البرود" حيث لم يقتنع المدرب الفرنسي باللاعب حتى الآن.

وأضافت الصحفية، أن إدارة النجم تريد تعويض رحيل وجدي كشريدة والذي رحل إلى صفوف فريق سانت إتيان الفرنسي مؤخرًا.

الصحيفة كشفت أيضًا أن المفاوضات بين إدارة النجم الساحلي والمثلوثي تقدمت بشكل كبير من أجل التعاقد معه في الصيف الحالي.

وكان المثلوثي صاحب الـ28 عامًا، انتقل إلى صفوف الزمالك في الصيف الماضي في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الصفاقسي.

وشارك المثلوثي مع الزمالك حتى الآن في 19 مباراة بجميع المسابقات إلا أنه لم يسجل أي هدف مقابل صناعته تمريرة حاسمة واحدة.