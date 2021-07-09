نجم كايزر تشيفز مهدد بالغياب أمام الأهلي في نهائي أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشفت تقارير صحفية جنوب أفريقية، اليوم الجمعة، عن وجود شكوك حول مشاركة الدولي الزيمبابوي خاما بيليات لاعب فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في مباراة الأهلي المقبلة.

وأفادت صحيفة "كيك أوف" الجنوب أفريقية، أن بيليات عاد إلى تدريب الجري فقط دون أن يشارك في التدريبات الجماعية.

وأضافت الصحيفة، أن مشاركة بيليات في نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا بات محل شك.

وأشارت الصحيفة، إلى أن آخر ظهور للاعب كايزر تشيفز كان أمام صنداونز في 25 أبريل الماضي حيث غاب بعد ذلك بسبب الإصابة .

وكان بيليات أحد أهم نجوم صنداونز في نسخة (2016) من مسابقة دوري أبطال أفريقيا بعدما قاد فريقه للفوز على الزمالك في المباراة النهائية بينتجة (3-1).

ومن المقرر أن يلعب فريق كايزر تشيفز نهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز الذي تحقق على حساب الوداد البيضاوي المغربي بنتيجة (1-0) بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.

ويصطدم الفريق الجنوب أفريقيا ببطل القارة في آخر نسخة وهو فريق الأهلي، حيث ستكون المباراة في الدار البيضاء وتحديدًا يوم 17 من الشهر الجاري على ملعب "المركب الرياضي بمحمد الخامس".