كايزر تشيفز يؤكد حضور مدربه لنهائي الأبطال لكن تواجده بالملعب لم يحسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح فينا مافوسا المتحدث الإعلامي لنادي كايزر تشيفز الجنوب إفريقي أن المدير الفني الإنجليزي ستيوارت باكستر سوف يتوجه رفقة الفريق للمغرب لكن لم يتحدد بعد إمكانية حضوره في نهائي دوري الأبطال من داخل أرض الملعب أمام الأهلي.

وأوضح نادي كايزر تشيفز لمصراوي أن المدير الفني الانجليزي يستطيع السفر مع كايزر تشيفز إلى المغرب، لكنهم لا يستطيعون الجزم بحضوره للمباراة في أرض الملعب، أو التواجد في المدرجات كما حدث أمام الوداد البيضاوي.

ويلعب كايزر تشيفز أمام الأهلي نهائي دوري أبطال إفريقيا 17 يوليو الجاري، على ستاد محمد الخامس في الدار البيضاء.

وأكد المتحدث الإعلامي للنادي الجنوب إفريقي أن حضور المدرب للمباراة يتوقف على استخراج تصريح العمل الخاص به، لكنه من الناحية الرسمية يمتلك الحق في تدريب الفريق على مستوى الضوابط المتعلقة بلوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وتولى باكستر تدريب كايزر تشيفز خلفًا للجنوب إفريقي جافين هانت الذي قادهم إلى نصف النهائي قبل أن تتم إقالته.

ويمتلك المدرب الانجليزي خبر سابقة أمام الكرة المصرية، حين قاد جنوب إفريقيا للفوز على منتخب مصر في دور الـ16 من بطولة أمم إفريقيا 2019 بالقاهرة.