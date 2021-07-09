موعد مباراة الرجاء وشبيبة القبائل في نهائي كأس الكونفدرالية.. القنوات الناقلة والمعلق

تعرف على موعد مباراة الرجاء المغربي وشبيبة القبائل الجزائري مع القنوات الناقلة والمعلق في نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، بالإضافة إلى تاريخ المواجهات المباشرة بين الفريقين.

تُقام مباراة الرجاء وشبيبة القبائل في نهائي كأس الكونفدرالية، على ملعب الصداقة بمدينة كوتونوي في دولة بنين، بحضور نسبي للجماهير، نظرًا لظروف انتشار فيروس كورونا.

ويحين موعد مباراة الرجاء وشبيبة القبائل، يوم السبت 10 يوليو 2021، وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 20:00 بتوقيت المغرب الجزائر، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، 23:00 بتوقيت عمان.

وينقل بث مباشر مباراة الرجاء وشبيبة القبائل في نهائي الكونفدرالية، على قناة بي إن سبورتس 4، بصوت المعلق الرياضي التونسي “عصام الشوالي”، كما ينقل على قناة بين سبورت بريميوم 1.

الطريق إلى النهائي

شق نادي الرجاء طريقه إلى نهائي كأس الكونفدرالية، بعدما احتل صدارة ترتيب المجموعة الرابعة بالعلامة الكاملة (18 نقطة)، وبدون تلقي أي هدف في رقم قياسي غير مسبوق بالبطولة الأفريقية.

وأطاح الرجاء بفريق أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي من دور ربع النهائي بنتيجة (5-1) بمجموع مباراتي الذهاب والإياب، وفي نصف النهائي فاز النسور الخضر على بيراميدز المصري بركلات الترجيح، حيث انتهى لقاء الذهاب والإياب بالتعادل السلبي.

ويعد تأهل الرجاء إلى النهائي هو الثاني في آخر 4 سنوات، بعدما سبق له التتويج باللقب لأول مرة في تاريخه عام 2018 على حساب فيتا كلوب الكونغولي.

في المقابل، سلك شبيبة القبائل طريقه إلى النهائي من صدارة ترتيب المجموعة الثانية برصيد 12 نقطة، دون تلقيه أي خسارة، وتخطى عقبة الصفاقسي التونسي في دور ربع النهائي إثر فوزه عليه بهدفٍ دون رد في صفاقس، وتعادله (1-1) في تيزي وزو.

وفي نصف النهائي، واجه شبيبة القبائل نظيره القطن الكاميروني، وفاز الكناري بهدفين مقابل هدف واحد في مباراة الذهاب، وكرر تفوقه في الإياب بثلاثة أهداف دون مقابل على ملعب 1 نوفمبر 1954.

حكم مباراة الرجاء وشبيبة القبائل

يُدير مباراة الرجاء وشبيبة القبائل في نهائي كأس الكونفدرالية 2021، الحكم الجنوب أفريقي من أصل برتغالي فيكتور جوميز، الذي بدأ التحكيم في الدوري الجنوب أفريقي عام 2009، وحصل على الشارة الدولية في 2011.

ويعاون الحكم صاحب الـ38 عامًا، مواطنه زاخيلي سويلا، بالإضافة إلى سورو فاتسواني من ليسوتو، وسيتولى الحكم الزامبي الشهير جاني سيكازوي مهمة الإشراف على تقنية الفيديو -الفار-، ويعاونه الأنجولي جيرسون إيميليانو دوس سانتوس.

تاريخ مواجهات الرجاء وشبيبة القبائل

ألتقى الرجاء وشبيبة القبائل في 5 مناسبات سابقة، 4 منها رسمية وكانوا في بطولة دوري أبطال أفريقيا، ومباراة واحدة ودية وكانت في موسم 2010.

اصطدم الرجاء بفريق شبيبة القبائل لأول مرة في دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أفريقيا 2006، وتفوق الكناري بمجموع المباراتين (3-2)، حيث فاز في الذهاب بنتيجة (3-1)، وفي الإياب انتصر النسور الخضر بهدفٍ دون مقابل.

وقبل 9 سنوات من الصدام الثاني في دوري أبطال أفريقيا، تواجه الفريقين وديًا في عام 2010، وفاز الرجاء بهدفين مقابل هدف واحد.

وثأر نادي الرجاء لنفسه من أمام شبيبة القبائل في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، حيث فاز بهدفين نظيفين في لقاء الذهاب، بينما سيطر التعادل السلبي على الإياب.