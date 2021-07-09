صور | محمد صلاح في اليونان قبل الإلتحاق بـ ليفربول في النمسا

يقضي هداف ليفربول محمد صلاح آخر أيام العطلة الصيفية مع عائلته في اليونان قبل الذهاب إلى النمسا لبدء المرحلة التحضيرية للموسم الجديد 2022/2021 مع ثالث ترتيب الدوري الانجليزي الموسم الماضي.

ونشر محمد صلاح بعض الصور الخاصة مع زوجته ماجي وابنته مكة في اليونان، وبعدها سينطلق «مو» إلى النمسا للانضمام لمعسكر ليفربول الذي سيقام في ولاية سالزبورج يوم 12 يوليو الجاري، أي بعد يوم واحد فقط من نهائي يورو 2020 المقرر له في ملعب ويمبلي بلندن.

وكشفت إدارة ليفربول عن قائمة اللاعبين المشاركين في معسكره التحضيري للموسم الجديد، وتواجد ثنائي الهجوم محمد صلاح وساديو ماني، بالاضافة إلى المدافع الفرنسي إبراهيما كوناتي القادم من لايبزيج خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وسيغيب قائد ليفربول جوردان هندرسون عن افتتاح المعسكر التحضيري بسبب انشغاله بنهائي كأس أمم أوروبا، الشيء نفسه يخص المهاجم روبرتو فيرمينو لمشاركته مع البرازيل في نهائي كوبا أمريكا 2021.

وتنقل محمد صلاح بين عدة مدن مصرية منذ بداية الراحة السلبية التي تحصل عليها مع حلول نهاية شهر مايو الماضي، مثل الجونة والساحل الشمالي ومدينة العلمين الجديدة.

وظهر صلاح خلال هذه العطلة في صور شخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وانستاجرام مع العديد من مشاهير الفن في مصر لعل أبرزهم الفنانة المصرية نيللي كريم.

كما احتفل «مو» مع بعض الأصدقاء بعيد ميلاده الـ 29 الموافق 15 يونيه الماضي في مدينة دبي الإماراتية، وإلتقى خلال تلك الزيارة بالفنانة اللبنانية يارا مشجعة نادي برشلونة الأشهر في الوسط الفني.