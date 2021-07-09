الامارات | معسكر داخلي للشارقة تحضيراً للموسم الجديد

شكرا لقرائتكم خبر عن معسكر داخلي للشارقة تحضيراً للموسم الجديد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يدشن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشارقة، غداً السبت، معسكراً داخلياً بمدينة خورفكان يستمر حتى يوم 18 الجاري وذلك ضمن تحضيراته للموسم الكروي الجديد 2021-2022.

وأعلنت شركة كرة القدم بالنادي عبر الحساب الرسمي للنادي على "توتير" عن إقامة المعسكر الداخلي للفريق بالتنسيق مع الجهاز الفني، علماً أن الفريق سيغيب عن صفوفه هذا الموسم أيقونته البرازيلي إيغور كورنادو لانتقاله أخيراً لاتحاد جدة السعودي، وكذلك البرازيلي ويلتون سواريز الذي غادر الدولة بشكل نهائي بسبب المرض.



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