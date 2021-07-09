شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الطائرة يهزم أذربيجان فى دورة بولندا الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز منتخب رجال الكرة الطائرة الأول، بقيادة مديره الفنى محمد اللقانى، على أذربيجان بنتيجة 3/0 فى أول لقاءاته ببطولة بولندا الدولية الودية التى يشارك فيها الفراعنة استعدادا لأفريقيا. ومن المقرر أن يلتقى منتخب مصر غدا، السبت، مع النرويج فى ثانى لقاءاته قبل مواجهة بولندا الأحد.

وتوجه منتخب رجال الكرة الطائرة الأول، فجر الخميس، إلى النمسا للترانزيت، قبل التوجه لبولندا للمشاركة فى هذه الدورة استعدادا لبطولة أفريقيا المقرر أن تقام خلال شهرى أغسطس أو سبتمبر المقبلين ، واستعد منتخب الطائرة إلى بطولة بولندا لخوض معسكر مغلق فى القاهرة يضم 18 لاعبا قبل تقليل العدد إلى 14 لاعبا للمشاركة فى البطولة.

تضم البعثة كلا من :

أولا: الجهاز الفني والطبي والإداري

1- محمد المهدي ... رئيس البعثة

2- محمد اللقاني ... مدير فني

3- محمد بخيت ... مدرب عام

4-هاني سمير ... محلل تقني

5- يهاب طنطاوي ... علاج طبيعي

6- هاني فكري ... مدير إداري

ثانيآ : اللاعبون

1-أحمد فتحي

2- أشرف اللقاني

3- هشام يسري

4- أحمد القطب

5- عبد الرحمن سعودي

6- محمد عبد المحسن

7- محمد مجدي الجون

8- محمد علي المهدي

9- عبد الحليم عبو

10- أحمد سعيد

11- مصطفي محمد دبشه

12- أحمد محمد ضياء

13- محمد مصطفي لعبه

14- محمد رضا عبد المجيد

15 - أحمد عزمي.