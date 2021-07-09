شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يجهز على لطفى للسفر للمغرب لمواجهة كايزر تشيفز بنهائى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع على لطفى، حارس مرمى النادى الأهلى، لبرنامج علاجي وتأهيلي مكثف لتجهيزه للسفر مع المارد الأحمر للمغرب الثلاثاء المقبل استعداداً لمواجهة كايزر تشيفز بطل جنوب أفريقيا بنهائى دوري أبطال أفريقيا والمقرر له 17 يوليو الجارى. وقال الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي بالأهلي، إن حالة علي لطفي مطمئنة وسينتظم فى التدريبات الجماعية بعد مباراة مصر المقاصة فى الدوري الممتاز المقرر إقامتها مساء الأحد.

واشتكى لطفي من آلام فى العضلة الضامة أبعدته عن المشاركة مع الفريق أمام المقاولون العرب التى أقيمت مساء الخميس وانتهت بفوز الأهلي بهدفين دون رد.

وبدأ فريق الأهلي التحضير لمباراته القادمة ضد مصر المقاصة قبل فتح صفحة التحضير لخوض نهائي دوري أبطال أفريقيا ضد كايزر تشيفز الجنوب أفريقي يوم 17 يوليو الجاري على ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية باعتبارها البروفة الأخيرة قبل خوض النهائي الأفريقي.

ويبحث الجهاز الفني للأهلي دراسة المقاصة جيدا خاصة في مباراته الأخيرة ضد وادي دجلة باعتبارها المواجهة الوحيدة التي خاضها الفريق الفيومي تحت قيادة محمد عبد الجليل المدير الفني للفريق الفيومي والذي تولى المهمة بعد استقالة محمد عظيمة من تدريب المقاصة، قبل غلق الصفحة من أجل التحضير لنهائي إفريقيا والسفر إلى المغرب يوم الثلاثاء المقبل عبر طائرة خاصة ضمن برنامج الاستعداد القوي للنهائي القاري.