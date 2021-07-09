شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. كل ما تريد معرفته عن الركلات الحرة المباشرة وغير المباشرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الركلات الحرة عبارة عن عقوبات لمخالفات يرتكبها اللاعب أثناء اللعب تنتج فى الغالب من سوء سلوك، يتم احتساب قانون التحكيم المناسب من قِبل الحكّام وفقًا لما يرونه مناسبًا، وتنقسم إلى ركلات حرة مباشرة وركلات حرة غير مباشرة .

الركلة الحرة المباشرة

تحتسب ركلة حرة مباشرة للفريق المنافس إذا ارتكب أحد من اللاعبين الأخطاء التالية:

- عرقلة أو محاولة عرقلة المنافس

- استعمال الكتف تجاه المنافس

- دفع اللاعب الخصم

- مهاجمة اللاعب الخصم

- لمس الكرة عمدا باليد خارج المربع من اللاعب أو الحارس

- عرقلة أو محاولة عرقلة اللاعب الخصم

- ركل أو محاولة ركل اللاعب المنافس

- لمس أو محاولة لمس الكرة بحجة الخداع

- البصق على المنافس

- كمش اللاعب الخصم

الركلة الحرة غير المباشرة

تحتسب ركلة حرة غير مباشرة للفريق المنافس اذا ارتكب أحد من اللاعبين أي من الأخطاء التالية:

- التسلل

- تنفيذ الكرة من اللاعب نفسه على مرحلتين دون أن تلمس لاعب آخر

- خروج اللاعب من الملعب و الدخول إليه من دون إذن الحكم

- قيام اللاعب بإعادة الكرة عمداً لحارس مرماه وسيطرة الأخير عليها بيديه

- اللعب الخطر تجاه الخصم

- سيطرة الحارس على الكرة بيديه أكثر من ستة ثواني داخل المربع

- إذا منع الحارس من تسديد الكرة بيديه

- لمس الكرة مرة أخرى من يد الحارس بعد أن تم إطلاقها من حوزته دون أن تلمس أي لاعب آخر داخل المربع

- لمس الكرة بيديه بعد أن تم ركلها إليه عمدا من قبل أحد زملائه من أسفل الركبة

- لمس الكرة بيديه بعد أن استلمها مباشرة من رمية تماس من قبل أحد أفراد فريقه

في يورو 2016 تم إداخل تعديل بسيط على قانون الركلات الحرة جاء كالتالي: اذا دخل اي لاعب من الاحتياط او لاعب مطرود أو أي مسؤول من الفريق أرض الملعب وارتكب خطأ، يحق للحكم احتساب ركلة حرة مباشرة وإذا كان الخطأ داخل المربع تحتسب ركلة جزاء.