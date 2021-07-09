الامارات | تعرف إلى أول أجانب العين في الموسم الجديد

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف إلى أول أجانب العين في الموسم الجديد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الشباب السعودي عبر بيان رسمي في حسابه في "تويتر" اليوم الجمعة عن إعارة نجمه الأرجنتيني كريستيان جوانكا لصفوف فريق العين لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، ليصبح بذلك جوانكا أول صفقات "الزعيم" من اللاعبين الأجانب بعد أن كان قد تعاقد أخيراً مع المدافع الإيفواري المقيم، كوامي أوتون قادماً من خورفكان إلى جانب لاعب بني ياس، سلطان الشامسي.

وكانت "الإمارات اليوم" أشارت يوم الثلاثاء الماضي عن أن جوانكا أصبح على بعد خطوة من الانضمام إلى صفوف فريق العين، قادماً من نادي الشباب السعودي، عقب مفاوضات ماراثونية.

ويمتلك اللاعب أرقاما جيدة خلال 3 مواسم له مع فريق الاتفاق السعودي، ثم ناديه الحالي الشباب ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إذ لعب 82 مباراة، وسجل 42 هدفاً وقام بـ 13 تمريرة حاسمة.

وتفصيلاً شارك اللاعب في موسم 2018-2019 مع فريق الاتفاق، وخاض 29 لقاء، سجل 14 هدفاً وقام بـ 3 تمريرات حاسمة. وفي الموسم الثاني له في الدوري السعودي، والذي شهد انتقاله إلى صفوف الشباب، خاض 25 مواجهة سجل 11 هدفاً وصنع 5 تمريرات حاسمة.

وفي الموسم الماضي، والذي يعتبر الأفضل له، خاض 28 مناسبة سجل خلالها 17 هدفاً وصنع 5.

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