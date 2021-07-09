شكرا لقرائتكم خبر عن 5 تغييرات فى كل مباراة للمنتخب الأولمبى بأولمبياد طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسئولو المنتخب الأولمبى بقيادة شوقى غريب، عن أن الفيفا أبلغ اتحاد الكرة المصرى بأن كل المباريات فى أولمبياد طوكيو سيتم خلالها إجراء 5 تغييرات لكل فريق وليس 3 فقط.

وأوضح مسئولو المنتخب الأولمبى أن القرار يفيد مصلحة المنتخب حيث سيمنح الفرصة لـ16 لاعبا للمشاركة فى كل مباراة وسيستفيد الجهاز الفنى من جميع اللاعبين الذين ضمهم لقائمة الأولمبياد.

ويناقش شوقي غريب، المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، السفر إلى طوكيو مبكراً، وعدم الانتظار حتى يوم 17 يوليو الجارى، لخوض مباراة ودية هناك قبل الأولمبياد، بجانب أن يتعود اللاعبون على الساعة البيولوجية نظرا لفارق التوقيت الكبير بين مصر واليابان.

كما قرر جهاز المنتخب الأولمبي غلق معسكر الفريق بداية من اليوم، الجمعة، بعدما كان المعسكر مفتوحا أمس وأول أمس، حفاظا على تركيز اللاعبين فى التدريبات وأجواء البطولة، ويفتتح منتخب مصر مشواره في البطولة بمواجهة اسبانيا يوم 22 يوليو الجارى ثم الأرجنتين يوم 25 وأستراليا يوم 28 من نفس الشهر.

ومن المقرر أن ينتظم في التدريبات اليوم جميع اللاعبين الذين وقع عليهم الاختيار للمشاركة في الأولمبياد، ماعدا لاعبو الأهلى الستة وهم محمد الشناوى وناصر ماهر وطاهر محمد طاهر وأحمد رمضان بيكهام وأكرم توفيق وصلاح محسن.

واختار شوقى غريب 22 لاعبا للأولمبياد هم: في حراسة المرمى: محمدالشناوي- محمد صبحي- محمود جاد، والدفاع: أحمد أبو الفتوح- كريم فؤاد- أحمد حجازي- محمود الونش- محمد عبد السلام- أحمد رمضان "بيكهام" - أسامة جلال-كريم العراقي، والوسط: أكرم توفيق- عمار حمدي -إمام عاشور- ناصر ماهر- رمضان صبحي - إبراهيم عادل- عبد الرحمن مجدي- طاهر محمد طاهر، والهجوم: أحمد ياسر ريان- صلاح محسن- ناصر منسي.