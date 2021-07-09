شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية مسحة منتخب سيدات السلة فى رواندا قبل التصفيات الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكدت سلبية المسحة الخاصة ببعثة المنتخب المصري للسيدات المتواجدة في رواندا منذ صباح اليوم الجمعة استعدادًا لخوض تصفيات بطولة الأفروباسكت.

ويخوض منتخب مصر التصفيات المؤهلة لبطولة إفريقيا 2021 في منافسة مع كلًا من رواندا وكينيا وجنوب السودان في الفترة من 12 لـ 17 يوليو الجاري.

وأخطرت اللجنة المنظمة للتصفيات بعثة المنتخب المصري أن نتيجة المسحة الخاصة باللاعبين والجهاز الفني والإداري جاءت سلبية ليبدأ المنتخب في استعداداته لخوض المنافسات التي تنطلق الأسبوع القادم.

ومن المقرر أن يبدأ المنتخب تدريباته عصر اليوم الجمعة بعد أن سمحت اللجنة المنظمة للبعثة بالتجمع وبدأ التدريبات بعد سلبية المسحة.

وأعلن الجهاز الفني بقيادة إيهاب الألفي عن قائمة المنتخب المسافرة إلى رواندا ببعثة يترأسها المهندس خالد القوصي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة والتي جاءت كالتالي:

هاجر محمد – أسرار ماجد – رنيم الجداوي من فريق سبورتنج

ثريا محمد – فريدة وائل – نادين السلعاوي من فريق الأهلي

ميرال أشرف – نورهان أحمد – فريدة مدحت من فريق الشمس

رضوى سالم – ريم هشام من فريق الجزيرة

ريم أوسامة السعيد من فريق سموحة

ويضم الجهاز الفني كلًا من: المدير الفني ايهاب الألفي – عمرو عاصم مدرب عام –مساعد مدرب محمد شوقي – أسماء العقباوي طبيبة – آلاء خالد إداري – عمرو زاهد حكم مرافق