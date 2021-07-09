شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج تأهيلي ليوسف أوباما بعد انتهاء إجازة الزواج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع الجهاز الفنى لنادى الزمالك برنامجاً تأهيلياً خاصاً ليوسف أوباما، صانع ألعاب القلعة البيضاء، لتجهيزه بدنياً للمشاركة مع الفريق بعد انتهاء إجازة الزواج التى حصل عليها مؤخراً عقب تأجيل مباراة الزمالك والمحلة بالدورى العام إلى يوم 3 أغسطس.

ويحتل الزمالك صدارة جدول مسابقة الدورى العام برصيد 61 نقطة بعدم خاض الفريق الأبيض 27 مباراة بالمسابقة المحلية، حيث فاز الزمالك فى 18 مباراة وتعادل فى 7 مباريات أخرى وتلقى الهزيمة مرتين.

ويعتبر يوسف أوباما من أهم الأوراق الرابحة فى تشكيل الفرنسى باتريس كارتيرون مع الزمالك، خاصة أن اللاعب شارك فى 31 مباراة مع الزمالك فى الموسم الجاري، سجل خلالهم 12 هدفاً وصنع 4 أهداف أخرى لزملائه بالفريق.

ويجهز الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، ملفا كاملا عن فريق الكرة الأول، تمهيدا لتسليمه إلى إدارة النادى عقب عودة الفريق للتدريبات المقرر لها 16 يوليو الجاري، حيث منح الجهاز الفنى راحة لمدة 11 يوماً للاعبى الفريق بعد تأجيل لقاء المحلة إلى 3 أغسطس المقبل ضمن مباريات الجولة الـ 28 للدورى.

ويتضمن تقرير كارتيرون المنتظر تقديمه خلال الأيام المقبلة، كل ما يخص فريق الكرة واللاعبين وملاحظاته عن الفترة الماضية والصعوبات التى يواجهها الفريق حتى تتمكن اللجنة من حلها فى ظل الدعم المعنوى الكبير الذى تقدمه لجنة إدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب لفريق الكرة والجهاز الفنى بقيادة كارتيرون.