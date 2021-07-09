شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أيمن أشرف يلقى القبض على صلاح محسن بعد تسجيله هدفا للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى صورة تجمع نجمى النادى الأهلى أيمن أشرف وصلاح محسن خلال مباراة المقاولون العرب التى أقيمت أمس وفاز بها المارد الأحمر بهدفين دون رد، وانهالت التعليقات على الصورة التى ظهر فيها أيمن أشرف ممسكاً بزميله صلاح محسن من القميص أثناء احتفاله بتسجيل الهدف الأول فى المباراة ووصفها المتابعون بـ"لحظة القبض على صلاح محسن من أيمن أشرف".

ودخل ثنائي النادي الأهلي أيمن أشرف وصلاح محسن في وصلة هزار عبر موقع انستجرام بسبب هذه الصورة، حيث نشر صلاح محسن الصورة وعلق: "يا أيمن عايز مني إيه.. اضغط مش أنا والله". ليرد أيمن أشرف على زميله قائلا: "كلنا لازم نضغط".

وكان رواد السوشيال ميديا قد تناولوا تعليمات محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي لأيمن أشرف خلال المباريات بطريقة ساخرة، بعدما تكررت التعليمات في لقطات عديدة من كابتن الأهلي إلى مدافع الفريق، حيث ردد الشناوي أكثر من مرة "يا أيمن اضغط".

وواصل صلاح محسن نجم الأهلى تألقه فى مباريات الفريق عندما يحل بديلا، ليؤكد أحقيته فى الحصول على فرصة كبيرة للإعلان عن نفسه وأحقيته فى حجز مكان بالتشكيل الأساسى للمارد الأحمر.

وأصبح صلاح محسن البديل الذهبى لبيتسو موسيمانى من دكة الأهلى على مستوى الجناح الأيمن والأيسر، وهو ما أثبته بعدما سجل أربعة أهداف مؤثرة للغاية فى رحلة المارد الأحمر.

وضم صلاح محسن نادى المقاولون لقائمة ضحاياه عندما يحل بديلا في مباريات الأهلى الأخيرة، بعدما سجل هدف الأهلى الأول في الدقيقة 76 بعد نزوله كبديل.

ففى مباراة الزمالك بالجولة 21 بالدورى الممتاز، سجل صلاح محسن هدف الأهلى الوحيد فى الدقيقة 73 فى المباراة التى انتهت بالتعادل الإيجابى، بعد مشاركته بديلا.

كما شارك صلاح محسن كبديل أيضاً أمام ماميلودى صن داونز فى ذهاب ربع نهائى دورى أبطال أبطال أفريقيا، لينجح المهاجم البديل فى استغلال هفوة للحارس دينيس أونيانجو ويسجل الهدف الثانى لصالح أصحاب الأرض فى الدقيقة 89 من زمن المباراة، ما مهد لعبور الفريق إلى نصف النهائى فيما بعد.

واصل البديل الذهبى صلاح محسن هوايته بالتسجيل، عندما قتل أحلام نهضة بركان فى العودة للمباراة، ليسجل الهدف الثانى للأهلى فى الدقيقة 82، ويمنح الأهلى كأس السوبر الأفريقى فى المباراة التى أقيمت بقطر.