شكرا لقرائتكم خبر عن أولمبياد طوكيو.. مصر تشارك بأكبر بعثة أولمبية فى تاريخها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أيام قليلة وتنطلق منافسات دورة الألعاب الأولمبية التى ستقام بطوكيو فى الفترة من 23 يوليو إلى 8 أغسطس المقبل، وسط ترقب وطموحات بتحقيق أكبر قدر من الميداليات والمراكز المتقدمة .

وتعد بعثة طوكيو هى الأكبر فى تاريخ المشاركات المصرية الأولمبية، حيث وصل عدد اللاعبين لـ146 لاعبا ولاعبة، بواقع 134 أساسيا مقسمين إلى 86 لاعبا و 48 لاعبة، بالإضافة إلى 12 احتياطيا وفقا لما أرسلته اللجنة الأولمبية إلى نظيرتها الدولية.

ومقارنة بالبعثة السابقة التى كانت هى الأكبر عددا، والتى أقيمت فى طوكيو، فكان عددها 119 لاعبا ولاعبة، وبالتالى تكون طوكيو هى الأكبر عددا .

وتعقد اللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة المهندس هشام حطب، مؤتمراً صحفياً، تكشف فيه كافة التفاصيل الخاصة بالبعثة المصرية المشاركة فى اولمبياد طوكيو 2020، بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة .

ومن المنتظر أن يشهد المؤتمر الإعلان عن عدد أفراد البعثة المصرية وكيفية الاستعدادات الأخيرة للأولمبياد، فضلاً عن شرح كافة الإجراءات الاحترازية المطلوبة من قبل اللجنة الأولمبية الدولية .