الأهلى يستعيد جهود عمرو السولية فى مواجهة مصر المقاصة بالدوري

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القاهرة - سامية سيد - يستعيد فريق الأهلى، بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، جهود نجمه عمرو السولية لاعب خط الوسط بالفريق فى مواجهة مصر المقاصة، المقرر لها الخامسة عصر الأحد المقبل باستاد السويس الجديد والمؤجل من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز، بعدما فضل موسيمانى منحه راحة من المشاركة فى مواجهة المقاولون العرب التى انتهت بفوز المارد الاحمر بهدفين دون رد، بسبب ضغط المباريات المحلية.

يبدأ فريق الأهلى التحضير لمباراته القادمة ضد مصر المقاصة فى ختام المباريات المحلية التى سيخوضها المارد الأحمر قبل فتح صفحة التحضير لخوض نهائى دورى أبطال أفريقيا ضد كايزر تشيفز الجنوب أفريقى يوم 17 يوليو الجارى على ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية باعتبارها البروفة الأخيرة قبل خوض النهائى الأفريقي.

ويبحث الجهاز الفنى للأهلى دراسة المنافس جيدا خاصة فى مباراته الأخيرة ضد وادى دجلة باعتبارها المواجهة الوحيدة التى خاضها الفريق الفيومى تحت قيادة محمد عبد الجليل المدير الفنى للفريق الفيومى والذى تولى المهمة بعد استقالة محمد عظيمة من تدريب المقاصة، قبل غلق الصفحة من أجل التحضير لنهائى أفريقيا والسفر إلى المغرب الثلاثاء المقبل عبر طائرة خاصة ضمن برنامج الاستعداد القوى للنهائى القاري.

وكشف مسؤولو اتحاد الكرة عن المباريات التى يخوضها النادى الأهلى بدون لاعبى المنتخب الأولمبى الستة (محمد الشناوى وأكرم توفيق وناصر ماهر وأحمد رمضان بيكهام وصلاح محسن وطاهر محمد طاهر)بسبب مشاركة الفراعنة فى أولمبياد طوكيو التى تنطلق خلال الشهر الجارى وهى كالتالى :الأهلى والبنك الأهلى يوم 22 يوليو، الأهلى والإنتاج الحربى يوم 25 يوليو، والأهلى وأسوان يوم 29 يوليو.