شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يستعد الأهلي لرحلة المغرب لخوض نهائي أفريقيا أمام كايزر تشيفز؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب جمهور النادي الأهلي ترتيبات واستعدادات الفريق لرحلة المغرب المرتقبة، والتى سيخوض خلالها المارد الأحمر مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقي.

ورغم انشغال الأهلي بمباراة المقاصة فى الدوري إلا أن الجميع فى القلعة الحمراء يولي اهتماماً كبيراً بنهائي أفريقيا، وهو ما نرصده فى التقرير التالي:

س: ماذا ينتظر الأهلي قبل رحلة المغرب؟

ج: الأهلي سيلعب مع المقاصة فى الدوري الممتاز بعد غد، الأحد، بالسويس.

س: ماذا عن موعد السفر إلى المغرب؟

ج:الأهلي حدد يوم 13 يوليو الجاري موعداً للسفر إلى المغرب على متن طائرة خاصة لخوض المباراة المرتقبة أمام كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

س: هل حدد الأهلي قائمة الفريق المسافرة لنهائي أفريقيا؟

ج:لا .. سيتم تحديدها عقب مباراة المقاصة.

س: وماذا عن ترتيبات السفر لخوض هذه المباراة المرتقبة؟

ج: الأهلي فتح خطوط اتصال مكثفة مع سفارة مصر بالمغرب من أجل التجهيز لهذه الرحلة وخوض النهائي الأفريقي المرتقب.