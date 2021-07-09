شكرا لقرائتكم خبر عن مغامرات المحلة أمام كبار الدوري على مائدة كارتيرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف الجهاز الفنى لنادى الزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، على مراجعة فيديوهات لمباريات غزل المحلة أمام الفرق الكبيرة بالدورى، مثل الأهلى وبيراميدز والإسماعيلي، خاصة تلك التى خاضها زعيم الفلاحين خارج استاد المحلة، لدراسة أداء لاعبيه عن قرب قبل اللقاء المرتقب بين الفريقين.

ويعود فريق الزمالك إلى التدريبات 16 يوليو الجارى بعد انتهاء فترة الراحة التى حصل عليها اللاعبون، حيث منح الجهاز الفنى راحة لمدة 11 يوما للاعبى الفريق بعد تأجيل لقاء المحلة إلى 3 أغسطس المقبل ضمن مباريات الجولة الـ 28 للدورى.

ويخطط الزمالك لعبور مباراة المحلة بالنقاط الثلاث دون تعثر، خاصة مع استمرار تقدم الأهلى فى النقاط بعد خوض المؤجلات، خاصة أن الفارق الموجود بين الفريقين يمثل عامل ضغط كبير على الأهلى فى سباق صدارة الدورى العام.

ويجهز الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الزمالك، ملفا كاملا عن فريق الكرة الأول، تمهيدا لتسليمه إلى إدارة النادى عقب عودة الفريق للتدريبات، ويتضمن تقرير كارتيرون المنتظر تقديمه خلال الأيام المقبلة، كل ما يخص فريق الكرة واللاعبين وملاحظاته عن الفترة الماضية والصعوبات التى يواجهها الفريق حتى تتمكن اللجنة من حلها فى ظل الدعم المعنوى الكبير الذى تقدمه لجنة إدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب لفريق الكرة والجهاز الفنى بقيادة كارتيرون.

ويحتل الزمالك صدارة جدول مسابقة الدورى العام برصيد 61 نقطة بعدم خاض الفريق الأبيض 27 مباراة بالمسابقة المحلية، حيث فاز الزمالك فى 18 مباراة وتعادل فى 7 مباريات أخرى وتلقى الهزيمة مرتين.