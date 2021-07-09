كيلليني: وصول إنجلترا لنهائي اليورو كان متوقعا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد جورجيو كيلليني، قائد منتخب إيطاليا، أنه كان يتوقع وصول المنتخب الإنجليزي إلى المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020".

وقال كيلليني، في المؤتمر الصحفي لمباراة إنجلترا اليوم الجمعة: "اعتقدت على الفور أن منتخب إنجلترا سيكون مرشحًا قويًا للفوز باليورو".

وأضاف: "تتمتع إنجلترا بالجودة والحالة البدنية الصلبة كما أن صفوفها منظمة، قد لا تكون سهلة على العين، لكن من الصعب التغلب عليها".

وأتم قائلا: "لقد وصلوا إلى الدور نصف النهائي في كأس العالم، وكان من المتوقع أن تكون إنجلترا في نهائي اليورو، حيث لعبوا ست مباريات من أصل سبع على أرضهم".

يذكر أن ملعب "ويمبلي" في العاصمة البريطانية لندن سيستضيف المبارا النهائية لأمم أوروبا بين إيطاليا وإنجلترا يوم الأحد المقبل في تمام الساعة التاسعة مساءً.