تنس.. الأسترالي كيريوس ينسحب من الأولمبياد بسبب غياب الجماهير

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

انسحب نجم التنس الأسترالي نيك كيريوس من المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة بالعاصمة اليابانية طوكيو، مشيرا إلى أن اللعب بدون جمهور بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، يعد أمرا غير محفز.

وأشار كيريوس إلى أنه كان يعاني من مشكلات صحية طفيفة، وسيعمل على التعافي منها خلال حصوله على راحة في فترة إقامة الأولمبياد.

وقال كيريوس /26 عاما/ عبر موقع شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" :"هذا قرار لم اتخذه بسهولة. فتمثيل أستراليا في الأولمبياد كان حلما بالنسبة لي، وأعرف أنني ربما لن أحصل على هذه الفرصة مجددا."

وأضاف كيريوس في التصريحات التي نشرتها وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" :"لكنني أعرف نفسي. فكرة اللعب وسط مدرجات فارغة لا تناسبني. ولم تكن تناسبني أبدا."

وقرر منظمو الأولمبياد حظر حضور المشجعين خلال منافسات الدورة التي تنطلق في 23 يوليو الجاري، حيث تشهد العاصمة طوكيو فرض حالة الطوارئ بسبب جائجة كورونا.

وقال كيريوس :"لا أريد أيضا أن أنتزع الفرصة من رياضي أسترالي يتمتع بحال جيد واستعداد لتمثيل بلادنا."

وأضاف :"سأحصل على كل الوقت الكافي للتعافي جسديا."

وكان كيريوس المصنف 60 على العالم قد انسحب بعد مجموعتين من مباراته أمام فيليكس أوجه-ألياسيم يوم السبت الماضي في الدور الثالث لبطولة ويمبلدون، بسبب إصابة في البطن.

ويتوقع أن يجتمع مسؤولو الوفد الأسترالي للأولمبياد، للمناقشة بشأن من سيحل مكان كيريوس.

وكانت أستراليا قد اختارت 11 لاعب تنس للمشاركة في أولمبياد طوكيو، من بينهم النجمة أشليه بارتي المصنفة الأولى على العالم.