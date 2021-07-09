طوكيو تشهد استقبالا صامتا للشعلة الأولمبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

وصلت مسيرة الشعلة الأولمبية اليوم الجمعة إلى العاصمة اليابانية طوكيو، وذلك وسط أجواء هادئة في ظل القيود المفروضة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وبعد يوم واحد من إعلان اليابان حظر حضور جميع المشجعين، سواء أجانب أو مواطنين، لفعاليات دورة الألعاب الأولمبية المقبلة في طوكيو، بدأت المرحلة الأخيرة من مسيرة الشعلة الأولمبية والتي تستمر لمدة 15 يوما.

وطولبت الجماهير بعدم الاصطفاف في الشوارع خلال سباقات الدراجات على الطرق وكذلك منافسات الترياثلون خلال الأولمبياد.

وأقام المنظمون احتفالية محدودة في ملعب كومازاوا الأولمبي، الذي كان شبه فارغ، وذلك بحضور يوريكو كويكي التي تشغل منصب عمدة طوكيو.

وقالت كويكي إن الشعلة الأولمبية سلكت طريقها إلى طوكيو برغم الأوضاع الصعبة، ووصفت مسيرة الشعلة بأنها :"طريق أمل".

وعادة ما يشكل وصول الشعلة الأولمبية إلى المدينة المستضيفة للأولمبياد، حدثا هاما في المرحلة الأخيرة من الاستعدادات لانطلاق الدورة.

لكن الحال يبدو مختلفا الآن في ظل التدابير المتعلقة بجائحة كورونا، وقد أخفقت اللجنة المنظمة في إثارة حماس اليابانيين بالشكل المأمول، حيث يعارض أغلب اليابانيين إقامة الدورة الأولمبية في ظل أزمة جائحة كورونا.

ومنذ انطلاق مسيرة الشعلة في نهاية مارس الماضي، مرت الشعلة عبر المحافظات الـ47 في اليابان، لكن تم حظر مرورها في الطرق العامة في عدة مناطق، والآن يتكرر الأمر في طوكيو في ظل تزايد أعداد المصابين بعدوى فيروس كورونا.

فباستثناء مناطق قليلة، لن يسمح بمرور الشعلة في الطرق العامة بالعاصمة طوكيو.

ولم تتضح الصورة بعد بشأن سيناريو وصول الشعلة إلى الاستاد الوطني لإيقاد المرجل الأولمبي خلال حفل افتتاح الأولمبياد، حيث أنه من المعتاد أن يحملها عداءون إلى الاستاد قبل إيقاد المرجل الذي يعد الحدث الأبرز في حفل الافتتاح.

وكانت الحكومة اليابانية قد قررت أمس الخميس فرض حالة الطوارئ بسبب جائحة كورونا، في العاصمة طوكيو للمرة الرابعة، ويبدأ فرضها اعتبارا من يوم الاثنين المقبل وحتى 22 أغسطس.

وتقام دورة الألعاب الأولمبية في الفترة ما بين 23 يوليو والثامن من أغسطس.

وكان مقررا في البداية أن يحمل 100 عداء الشعلة الأولمبية في حي سيتاجايا وثلاثة أحياء أخرى في الضواحي الغربية لطوكيو اليوم الجمعة.

لكن تقرر أن يشارك العداءون في احتفالية بدون جماهير في مدينة ماتشيدا الواقعة غرب محافظة طوكيو.

وقال ماكس هارتونج المتحدث باسم الرياضيين الألمان مساء أمس الخميس إن الرياضيين في بلاده يتطلعون بحماس للمشاركة في الدورة الأولمبية رغم غياب الجماهير.

وقال نجم المبارزة الألماني هارتونج في تصريحات لقناة "إيه.آر.دي" التليفزيونية مساء أمس الخميس :"تدربت لمدة خمسة أعوام. وأشعر بالسعادة لكوني قادرا على المنافسة."

وأضاف هارتونج إنه تلقى ردود فعل مماثلة من رياضيين أخرين، وأوضح :"هم سعداء إزاء قدرتهم على المنافسة، ويرغبون في ممارسة الرياضة."

وأشار هارتونج :"لن تكون هناك إثارة ومشاعر بالقدر الذي يكون متوفرا في ظل حضور الجماهير."

وعن قرار حظر حضور المشجعين، صرح قائلا إن القرار لم يكن مفاجئا، مضيفا :"هو أمر مؤسف من جانب، لكن يمكن تفهمه من الجانب الآخر."

وقالت لاعبة الوثب الطويل الألمانية ماليكا ميهامبو بطلة العالم :"سنفتقد التشجيع لكننا سنستغل الحدث بقدر المستطاع ونشجع بعضنا البعض. روح الرياضة لا تزال حاضرة."