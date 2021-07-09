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المنتخب الإنجليزي يقررالتبرع بالجائزة المالية في حالة التتويج بلقب يورو 2020

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

ذكرت تقارير إخبارية في إنجلترا اليوم الجمعة أن لاعبي المنتخب الإنجليزي لكرة القدم قرر التبرع بالجائزة المالية للفريق لصالح هيئة الخدمات الصحية الوطنية (إن.إتش.إس)، وذلك في حالة التتويج بلقب بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) بعد غد الأحد.

وأوضحت التقارير أن المنتخب الإنجليزي سيحصل على نحو 6ر9 مليون جنيه إسترليني (2ر13 مليون دولار)، في حالة الفوز على نظيره الإيطالي في المباراة النهائية المقررة على ملعب ويمبلي في لندن بعد غد الأحد.

وكان لاعبو المنتخب الإنجليزي قد بدأوا التبرع بأموال المباريات لصالح هيئة الخدمات الصحية في العام الماضي، في ظل جائحة .

وأشارت التقارير إلى أن الأمر لم يحسم بشكل نهائي حتى الآن، حيث تتبقى بعض التفاصيل منها المتعلقة بالجوانب الضريبية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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