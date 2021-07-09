مشاهدة مباراة الفيصلي والجليل في بث مباشر بالدوري الاردني

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمشاهدة مباراة الفيصلي والجليل في الدوري الاردني، ضمن مباريات اليوم الجمعة 9-7-2021.

يستقبل استاد الأمير محمد بمدينة الزرقاء، مباراة الفيصلي والجليل في افتتاح الجولة التاسعة بالدوري الاردني، وينقل البث المباشر على قناة الاردن الرياضية بصوت المعلق الرياضي “حسين الوهادنة”.

وتنطلق صافرة بداية مباراة الفيصلي والجليل، في تمام الساعة 17:30 بتوقيت جرينتش، 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية والاردن، 21:30 بتوقيت عمان.

خطف نادي الفيصلي صدارة ترتيب الدوري الاردني بعدما فاز على المتصدر “الرمثا”، في الجولة الماضية بنتيجة بهدفين سجلهما “سالم العجالين، واحمد العرسان”، مقابل هدف واحد، سجله “محمد فيصل أبو زريق”.

وجمع نادي الفيصلي 17 نقطة من 7 مباريات، انتصر في 5 مناسبات، وتعادل مرتين، ولم يعرف طعم الخسارة بعد، وسجل لاعبوه 16 هدفًا كأقوى خط هجوم في المسابقة حتى الآن، ودخل مرماه 7 أهداف.

وتصطدم رغبة الفيصلي في تحقيق الانتصار الرابع على التوالي في الدوري الاردني، بطموح نادي الجليل الذي يرغب في البناء على الانتصار الأول له هذا في الموسم والذي حققه في الجولة الماضية على حساب فريق البقعة.

وجمع نادي الجليل 7 نقاط من 8 مباريات، فاز في مباراة واحدة فقط، وتعادل في 4 مناسبات، وخسر 3 مرات، وسجل لاعبوه 4 أهداف فقط، واهتزت شباكه 9 مرات.