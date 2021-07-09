مشاهدة مباراة جوانجزو ايفرجراند وبورت اوثوريتي في بث مباشر بدوري أبطال آسيا

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمشاهدة مباراة جوانجزو ايفرجراند وبورت اوثوريتي في الجولة السادسة من دور مجموعات منطقة الشرق بدوري أبطال آسيا، ضمن مباريات اليوم الجمعة 9-7-2021.

تنطلق صافرة بداية مباراة جوانجزو ايفرجراند وبورت اوثوريتي اليوم، في تمام الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش، 16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت السعودية، 18:00 بتوقيت عمان.

وينقل بث مباشر مباراة جوانجزو ايفرجراند وبورت اوثوريتي في بطولة دوري أبطال آسيا، على قناة Sportkanalen السويدية، وقناة C More Sport 2 HD fin الفنلندية.

يتواجد جوانجزو إيفرجراند وبورت اوثوريتي ضمن المجموعة الخامسة بمجموعات شرق آسيا، والعاشرة بشكلٍ عام، والتي تضم سيريزو أوساكا الياباني، وكيتشي من هونج كونج.

وضمن سيريزو أوساكا تأهله إلى الأدوار الإقصائية حيث يتصدر ترتيب المجموعة برصيد 14 نقطة، من 6 مباريات، ويأتي في المركز الثاني كيتشي بـ11 نقطة، بينما يتواجد بورت اوثوريتي في المركز الثالث برصيد 5 نقاط، ويتذيل جوانجزو الترتيب دون نقاط.

ويتأهل إلى دور الـ16 عن منطقة الشرق صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل ثلاثة أندية تحصل على المركز الثاني في المجموعات من السادسة وحتى العاشرة.

جوانجزو إيفرجراند – بورت اوثوريتي

ملعب شانغ ارينا (بوريرام – تايلاند)

دوري ابطال اسيا (الجولة 6 – دور المجموعات)

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