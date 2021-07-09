الامارات | منتخب مصر للسيدات يثير الجدل باللعب أمام الرجال

شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر للسيدات يثير الجدل باللعب أمام الرجال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثار منتخب مصر للسيدات على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بعدما لعب مباراة ودية أمام فريق القاهرة للرجال، والتي انتهت بفوز الأخيرة بستة أهداف مقابل هدفين، إذ تلقى اتحاد الكرة المصري انتقادات كبيرة بسبب لعب منتخب السيدات أمام الرجال.

وصرح مدرب المنتخب محمد كمال لجريدة الوطن المصرية موضحاً: "هذه المباريات حدثت من قبل وخاض منتخب السيدات مباريات من قبل ودية مع فريق رجال، والهدف هو الاحتكاك".

وأضاف: "المنتخب سيخوض بطولة العرب في شهر أغسطس المقبل إلى جانب تصفيات كأس إفريقيا في شهر أكتوبر، وأولياء الأمور يعلمون أن منتخب السيدات سيخوض هذه المباراة ولم يكن هناك أي اعتراض من جانبهم، لأن الهدف هو الاحتكاك وتجهيز الفريق بصورة جيدة".

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