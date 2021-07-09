الامارات | قفازات "جلد الشيطان" ترعب الإنجليز.. يخترقها 280 مسماراً

شكرا لقرائتكم خبر عن قفازات "جلد الشيطان" ترعب الإنجليز.. يخترقها 280 مسماراً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخوض حارس المنتخب الإيطالي الشاب جوانليجي دوناروما مباريات بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم بقفازات يطلق عليها اسم "قفازات جلد الشيطان" ولديها مقومات خاصة تساعده في التصدي للكرات بوضعيات اللكم، وامتصاص الصدمات.

وكانت القفازات الشائكة التي يرتديها دوناروما مثار فضول وجدل الجماهير في مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً أنها أسهمت في منح الحارس الإيطالي إمكانات عالية في التصدي لكرات صعبة وأهداف محققة، كما تصدى لركلة ترجيحية لمهاجم إسبانيا موراتا، وقاد "الآزوري" للمباراة النهائية أمام انجلترا المقررة الأحد (الساعة 23:00 بتوقيت الإمارات).

ونقل موقع روسيا اليوم عن صحيفة "ماركا" بأن "قفازات دوناروما من شركة أديداس، تباع بحوالي 120 يورو، ويتضمن تصميمها غير العادي، 280 مسماراً مطاطيا على الظهر، والتي تهدف إلى مساعدة حراس المرمى عند إبعاد الكرة".

ويعتبر دوناروما (22 سنة) أحد أهم الركائز في صفوف ايطاليا، وحضوره القوي مع المنتخب الإيطالي يرعب الإنجليز ومهاجميه هاري كين ورحيم ستيرلينغ، في ظل تألقه السابق أمام أهم مهاجمي العالم العملاق البلجيكي روميلو لوكاكو.

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