الامارات | وزير النقل البريطاني يناشد الجمهور الإيطالي عدم السفر إلى إنجلترا

شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل البريطاني يناشد الجمهور الإيطالي عدم السفر إلى إنجلترا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ناشد وزير النقل البريطاني، غرانت شابس، الجمهور الإيطالي عدم السفر إلى إنجلترا لحضور نهائي كأس أوروبا لكرة القدم، بسبب القيود المفروضة للحد من تفشي فيروس كورونا.

وسيلتقي المنتخب الإيطالي مع مضيفه الإنجليزي في المباراة النهائية لـ"يورو 2020"، بعد غد الأحد، في ملعب "ويمبلي" الشهير في العاصمة لندن، حيث يتوقع السماح بحضور نحو 60 ألف مشجع.

ولكن الحضور الجماهيري الإيطالي في المباراة سيكون قليلا، لأن القواعد الحالية في إنجلترا، تلزم القادمين من إيطاليا بالخضوع لعزل صحي لمدة 10 أيام.

وفي معرض رده على سؤال، ناشد شابس الجمهور الإيطالي عدم السفر إلى بلاده لحضور المباراة.

وقال في تصريحات إذاعية "إذا اكتشفنا وصول أشخاص جاءوا من أجل كرة القدم فقط، فإنه لن يسمح لهم بدخول البلاد، كما تم إلغاء الكثير من الرحلات الجوية بناء على ذلك".

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