شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يستفسر من الكاف والمغرب عن مصير نهائى أفريقيا بعد تأجيل البطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ اتحاد الكرة المصرى اتصالاته مع الاتحاد الأفريقى لكرة القدم، وكذلك الاتحاد المغربى، من أجل التعرف على مصير مباراة الأهلى وكايزرتشيفز الجنوب أفريقى فى نهائى دورى أبطال أفريقيا المحدد له يوم 17 يوليو الجارى، بعد قرار الاتحاد العربى لكرة القدم بتأجيل البطولة العربية للناشئين التى كان مقررا إقامتها فى المغرب فى الفترة من 29 يوليو الجارى حتى 14 أغسطس المقبل .

ويترقب اتحاد الكرة موقف المغرب من استضافة المباراة النهائية لدورى أبطال أفريقيا بين النادى الأهلى وكايزر تشيفز المقرر لها يوم 17 يوليو الجارى، خاصة أن تأجيل البطولة العربية بالمغرب جاء بسبب الإجراءات الاحترازية فى المغرب للحد من انتشار فيروس كورونا.

يأتى هذا فى الوقت الذى يرغب فيه الكاف فى حضور الجماهير فى نهائى دورى أبطال أفريقيا، وهو ما يرفضه المغرب بشدة وهو ما يجعل أنباء تتردد حول إمكانية تأجيل اللقاء أو نقل النهائى من المغرب، وهو ما سيتم حسمه خلال الساعات المقبلة.

وقرر الاتحاد العربى لكرة القدم تأجيل إقامة النسخة الرابعة من بطولة كأس العرب للمنتخبات تحت 17 سنة، المقرر إقامتها فى المملكة المغربية خلال الفترة من 29 يوليو الحالى حتى 14 أغسطس المقبل بمشاركة 16 منتخباً.

ويأتى ذلك إثر توصيات وزارة الصحة بالمملكة المغربية الخاصة بالإجراءات الاحترازية الصحية والمبنية على اجتماعات اللجان المختصة، تفادياً لأى مخاطر جراء وباء (19-COVID) ومتغيراته الحالية التى يواجهها العالم، وذلك حرصاً من الاتحاد العربى والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم على سلامة الجميع.