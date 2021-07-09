شكرا لقرائتكم خبر عن ماهر همام: من يهاجم الأهلي سيواجه مطبا دفاعيا.. وشكراً لمدرب المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ماهر همام، نجم الأهلى السابق، أن أى فريق سيعتمد على أسلوب اللعب الهجومى أمام الأهلى خلال المباريات سيواجه أزمة كبرى فى خط دفاعه. وقال ماهر همام فى تصريحات لبرنامج "60 دقيقة" عبر أون تايم سبورت 2، موسيمانى يلعب بطريقتين هما 4/2/3/1، وأحياناً 4/3/2/1، وهو ناجح فى الطريقتين جداً، والمقاصة يقدم أداء مميزا مع عبد الجليل، وأحييه على تصريحه بلعب مباراة الأهلى بـ"الفير بلاى" حتى لا يتعرض لاعبو الأهلى للإصابات قبل نهائى أفريقيا.

وأضاف همام، "أى فريق سيهاجم الأهلى سيواجه مشاكل كبرى فى خط دفاعه، لأن المارد الأحمر لديه قوة هجومية ممثلة فى محمد شريف وطاهر والشحات، وفى وسط الملعب لديه ثلاثة جبارين وهم ديانج وفتحى والسولية، وخط دفاعه من أقوى الخطوط الموجودة".

وتحت شعار "لا وقت للراحة" بدأ فريق الأهلى التحضير لمباراته القادمة ضد مصر المقاصة والمقرر لها الخامسة عصر الأحد المقبل باستاد السويس الجديد فى اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز بعد الفوز على المقاولون العرب بهدفين دون رد أمس، فى ختام المباريات المحلية التى سيخوضها المارد الأحمر قبل فتح صفحة التحضير لخوض نهائى دورى أبطال أفريقيا ضد كايزر تشيفز الجنوب أفريقى يوم 17 يوليو الجارى على ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية باعتبارها البروفة الأخيرة قبل خوض النهائى الأفريقي.

وكشف مسؤولو اتحاد الكرة عن المباريات التى يخوضها النادى الأهلى بدون لاعبى المنتخب الأولمبى الستة (محمد الشناوى وأكرم توفيق وناصر ماهر وأحمد رمضان بيكهام وصلاح محسن وطاهر محمد طاهر)بسبب مشاركة الفراعنة فى أولمبياد طوكيو التى تنطلق خلال الشهر الجارى وهى كالتالى :الأهلى والبنك الأهلى يوم 22 يوليو، الأهلى والإنتاج الحربى يوم 25 يوليو، والأهلى وأسوان يوم 29 يوليو.