شكرا لقرائتكم خبر عن تدعيمات الأهلي الصيفية ترفع شعار "الأولوية للجوكر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يميل مسئولو النادى الأهلى لتطبيق سياسة اختيار لاعبين بجودة مختلفة من أجل تدعيم صفوف الفريق الأحمر فى الميركاتو الصيفى، فى ظل اهتمام لجنة التخطيط والجهاز الفنى بضم نوعية معينة من اللاعبين الذى سيلعبون فى المراكز المستهدف تدعيمها فى الصيف.

ويفضل مسئولو الكرة بالأهلى ضم اللاعبين الجوكر وهم الذين يجيدون اللعب فى مراكز متعددة داخل الملعب، ولا يتقيدون باللعب فى مركز واحد، سواء من الصفقات الجديدة التى سيبرمها النادى أو اللاعبين المعارين المقرر عودتهم للفريق الأحمر بنهاية الموسم الحالي.

كما يفضل مسئولو الأهلى أن يكون اللاعبون الجدد بمزايا إضافية، تتمثل فى العقلية التى تتحمل اللعب بقميص الأهلى وشخصية اللاعب التى تساعده على التأقلم والتألق مع الفريق وجميعها من الشروط المطلوبة فى التعاقدات الصيفية الجديد لتدعيم صفوف الأهلي.

هذه الصفات تنطبق على كريم فؤاد لاعب النجوم والمعار إلى إنبى باعتباره أولى صفقات الأهلى بعدما تم الاتفاق على تفاصيل الصفقة بالكامل بين الناديين، على أن يتم الإعلان عنها فور الانتهاء من نهائى أفريقيا ضد كايزر تشيفز، حيث تم مراقبة اللاعب لمدة موسمين كاملين من قبل مسئولى الأهلى قبل التفكير فى التعاقد معه، وجاءت كل المؤشرات مبشرة بأنه خامة جيدة وشخصية تناسب الأهلى، كما أنه يجيد اللعب فى أكثر من مركز مثل الظهيرين الأيمن والأيسر والوسط الدفاعي.

ونفس الأمر بالنسبة لعمار حمدي الذى سيقطع إعارته للاتحاد السكندري بنهاية الموسم الحالي، حيث اكتسب الخبرات الكافية التي تساعده على التألق مع الأهلي بخلاف إجادته اللعب في مراكز متعددة مثل صانع الألعاب والجناحين والظهير الأيمن ومركزي الوسط الدفاعي رقم "6" و"8".

وكذلك على أحمد عبد القادر المعار لسموحة والمتوقع أن يعود للأهلي بنهاية الموسم الجاري، والذي يجيد اللعب في أكثر من مركز مثل الجناحين وصانع الألعاب والمهاجم الوهمي، وهو ما يجعله خيار جيد لبيتسو موسيماني في قائمة الموسم الجديد.

وأخيرا أحمد ياسر ريان المنتظر عودته للأهلي في الموسم المقبل بعد تألقه اللافت للنظر مع سيراميكا في الموسم الحالي وتصدر قائمة هدافي الدوري برصيد 15 هدفا، لاسيما أنه يجيد اللعب في مركز المهاجم الصريح ورأس الحربة الثاني واللعب على الأطراف.