شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الأولمبية تنعى جيهان السادات: كانت مثالا يحتذى به للمرأة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية بياناً رسمياً نعى فيه جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وقال البيان، "يتقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب، باسمه واسم جميع أعضاء مجلس إدارة اللجنة والعاملين بها، بخالص التعازي لوفاة السيدة الفاضلة جيهان السادات قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات بطل الحرب والسلام والتي وافتها المنيه اليوم.

وأضاف البيان، "ويعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية عن خالص التعازي لأسرة السيدة الفاضلة الراحلة جيهان السادات والتي كانت مثالا يحتذى به للمرأة المصرية وأن يلهمهم المولى عز وجل الصبر والسلوان وأن يتغمد الله سبحانه وتعالى الفقيدة بخالص رحمته.

ونعت رئاسة جمهورية مصر العربية ببالغ الحزن والأسى السيدة جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بطل الحرب والسلام، والتي قدمت نموذجاً للمرأة المصرية في مساندة زوجها في ظل أصعب الظروف وأدقها، حتى قاد البلاد لتحقيق النصر التاريخي في حرب أكتوبر المجيدة الذي مثل علامةً فارقةً في تاريخ مصر الحديث، وأعاد لها العزة والكرامة. ويوم أمس، علق محمد أنور السادات، أحد أفراد عائلة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، على الحالة الصحية للسيدة جيهان السادات قائلا، إنها أصيبت بمرض منذ أكثر من سنة ونصف أو سنتين، وكانت تعالج بالخارج لفترة وعادت إلى مصر، وكانت تتلقى العلاج في أحد المراكز الطبية وعلى مدى الأسبوعين الماضيين لم تكن على ما يرام، وكانت الحالة حرجة والزيارات تكاد تكون ممنوعة وهى ليست كورونا.