شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة ومحافظ القاهرة يفتتحان جراج ومضمار نادى الزهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، اليوم الجمعة، الجراج الإلكترونى المتعدد ومضمار نادى الزهور الرياضى فرع مدينة نصر، بحضور المستشار الدكتور محمد الدمرداش رئيس النادى وأعضاء مجلس إدارة النادى .

قدم الدكتور أشرف صبحى التهنئة لمجلس إدارة نادى الزهور الرياضى والأعضاء على افتتاح الجراج المتعدد والمضمار الذى يضاف إلى رصيد البنية الرياضية المتوفرة بالنادى.

وأشاد الدكتور أشرف صبحى بالطفرة الإنشائية والتطويرية التى يشهدها نادى الزهور الرياضى فى عهد مجلس الإدارة الحالى، وتنوع الخدمات الرياضية التى يقدمها للأعضاء، ودوره فى إعداد الرياضيين، وتقديم أبطال واعدة للمجتمع فى مختلف الألعاب .

فيما قال المستشار محمد الدمرداش، رئيس نادى الزهور، "إن مضمار المشى يجسد قصة الكفاح وهو إهداء من الوزارة، كل الشكر والتقدير على الدعم الكبير المقدم من وزير الشباب والرياضة والتعاون المثمر من جانب الإنتاج الحربى، نفذنا تراك بكل المواصفات والشروط الفنية المناسبة، والجراج المتعدد حل أزمة كبرى لدى أعضاء النادى.