شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. فاطمة عمرو بطلة ألعاب القوى: بحب دنيا سمير غانم ونفسى أكون مضيفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى "فاطمة عمرو" بطلة ألعاب القوى فى نادى سموحة والتى تعد من أبرز نجمات اللعبة لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب، كما أنها تتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.





ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟

معنديش هوايات هى الرياضة كل حاجة بالنسبة لى وقضى يومى فيها.

ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟

المكرونة بكل أنواعها

من نجمك المفضل؟

دنيا سمير غانم.





من مطربك المفضل؟

تامر حسني

لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى تكونى أيه؟

مضيفة طيران.

لما تتعاكسى فى الشارع.. ايه بيكون رد فعلك؟

مش برد ، أنظر للأرض وأكمل طريقى.





مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى زيها؟

دنيا سمير غانم بحب كل أدوارها.

بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

الكاجوال لأنه أسهل.





ولو هترتبطى تحبى ترتبطى برجل رياضى فى تخصصك ولا وظيفة تانية؟

لا.. يكون وظيفة ثانية.

لو طلب منك تسيبى الرياضة هتعملى إيه؟

هرفض.. مش هسيبها لأنى بحب الرياضة



