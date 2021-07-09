شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبدأ مفاوضات التجديد لـ "بن شرقي" بعد العودة من المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ مسئولو القلعة البيضاء مفاوضات التجديد الرسمية مع أشرف بن شرقي، صانع ألعاب الفريق، بعد العودة من الإجازة التى حصل عليها خلال فترة التوقف الحالية للسفر إلى المغرب بعد تأجيل مباراة الزمالك والمحلة بالدوري.

وأكد طارق جبريل، المدير المالي لنادي الزمالك، أن مسئولى القلعة البيضاء ينتظرون عودة بن شرقي لبدء مفاوضات التجديد قائلاً، "منتظرين رجوع المغربي أشرف بن شرقي من إجازته للحديث عن تجديد التعاقد، وهناك أخبار سعيدة فى انتظار الجماهير بخصوص تجديد التعاقد مع أشرف بن شرقي، وسنعلن تفاصيل التعاقد مع أى لاعب مثلما أعلنا عن تجديد عقدي الونش وزيزو".

وفضّل المغربى أشرف بن شرقى، جناح الزمالك، قضاء الإجازة التى حصل عليها الفريق الأبيض خارج مصر، حيث سيقوم بقضاء جزء كبير منها بالمغرب لمقابلة أسرته وأصدقائه، بعدما قرر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للأبيض، منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 11 يومًا، بعدما تم تأجيل مباراة الفريق الأخيرة أمام غزل المحلة، التى كان مقررًا لها الإثنين الماضى ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز.

وحرص بن شرقى على تواجد فى معسكر فريق الوداد المغربى للمصافحة والاطمئنان على زملائه السابقين بالفريق الذى لعب له من قبل بداية رحلته خارج المغرب بالانضمام إلى الهلال السعودى ثم لانس الفرنسى ثم الانضمام إلى الزمالك.

وطلب أشرف بن شرقى مهلة للتفكير حينما تم فتح الملف معه فى الفترة الماضية ويتبقى فى عقد بن شرقى موسم وحيد مع الزمالك هو الموسم المقبل، لذا ترغب إدارة النادى فى حسم إمكانية تجديد عقده من عدمه، إلا أنه تم منح اللاعب مهلة لحسم قراره فى الفترة المقبلة.

ولعب بن شرقي 71 مباراة مع نادي الزمالك في جميع المسابقات، سجل خلالهم 27 هدفا، وصنع 16 هدفا أخر لزملائه بالفريق، ويحتل بن شرقي المركز الثاني في ترتيب هدافي الدوري المصري للموسم الجاري، برصيد 12 هدفاً متسوياً مع محمد شريف لاعب النادي الأهلي.