شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يطالب الإسماعيلى بضم أحمد الشيخ فى الميركاتو الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب إيهاب جلال، المدير الفنى للإسماعيلى، من اللجنة الفنية للدراويش برئاسة على أبو جريشة وضع أحمد الشيخ نجم بيراميدز الحالى والأهلى السابق على رأس قائمة المطلوبين فى القلعة الصفراء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ويرى إيهاب جلال أن الشيخ سيكون صفقة مميزة للدراويش حال التعاقد معه، لاسيما فى ظل حالة الكيميا التى تجمع اللاعب مع جلال، فقد كان صاحب الفضل فى اكتشافه وتألقه مع مصر المقاصة ونجاحه فى حصد لقب هداف الدورى قبل أن ينتقل للأهلى.

ويرتبط أحمد الشيخ بتعاقد ممتد موسمين مع بيراميدز، حيث انتقل لصفوف الفريق السماوى فى بداية الموسم الجارى لمدة ثلاثة مواسم قادماً من القلعة الحمراء، إلا أنه لا يشارك بصفة مستمرة فى تشكيلة بيراميدز، سواء بسبب الإصابة أو لأسباب فنية، ما يعزز فرص موافقة ناديه على بيعه أو يدفع اللاعب للعودة لاستعادة فورمته الفنية والبدنية مع الأب الروحى له إيهاب جلال.

فى سياق آخر، يناقش إيهاب جلال المدير الفنى للنادى الإسماعيلى مع جهازه المعاون خريطة الاستعداد لمواجهة بيراميدز المقبلة بالدورى والمباريات الودية التى يخوضها الدراويش خلال فترة توقف المسابقة لتجهيز لاعبيه فنياً وبدنياً.

وقرر إيهاب جلال منح لاعبى الدراويش راحة لمدة خمسة أيام، على أن يعود بعدها الفريق لاستئناف تدريباته بشكل طبيعى، وجاء ذلك فى ظل فترة التوقف التى بدأت بالفعل بنهاية مباريات الجولة الثامنة والعشرين، بمواجهة الدراويش القادمة مع فريق بيراميدز فى الثانى من شهر أغسطس المقبل.

ويرى جهاز الدراويش أن اللاعبين فى حاجة لأكبر وقت من الراحة بعد المجهود الكبير الذى بذلوه طوال الفترة الماضية فى ظل تلاحم المباريات الذى عانى منه الفريق.