شكرا لقرائتكم خبر عن 4 لاعبين يقتربون من الإعارة للهروب من دكة الأهلى فى الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خرج 4 لاعبين في النادى الأهلى من حسابات الجنوب أفريقي بيتسو موسيمانى المدير الفني للفريق الأحمر، واقتربوا من الرحيل عن القلعة الحمراء في نهاية الموسم المقبل.

ويفكر هؤلاء اللاعبون في الهروب من دكة بدلاء الأهلى، إلى بعض الأندية للمشاركة بشكل أساسى واستعادة مستواهم ثم العودة مجددا إلى القلعة الحمراء وإثبات جدارتهم مثل بعض اللاعبين الذين خرجوا للإعارة واستقرت الإدارة الفنية على إعادتهم بعض المستوى الكبير الذى قدموه.

ونستعرض في هذا التقرير 4 لاعبين يقتربون من الخروج معارين من النادى الأهلى الموسم المقبل..

ناصر ماهر

منح بيتسو موسيمانى، الضوء الأخضر لإدارة النادى لتسويق ناصر ماهر لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، ويرى موسيمانى أن ناصر ماهر لن يكون له مكان مع الفريق خلال الفترة المقبلة ومن الأفضل تسويقه محلياً أو خارجياً على سبيل الإعارة من أجل اكتساب مزيد من الخبرات.

أحمد رمضان بيكهام

يعد أحمد رمضان بيكهام أحد اللاعبين الذين تضاءلت فرصهم في المشاركة مع الأهلى في ظل عدم قناعة موسيمانى بإمكانياته، وظهر ذلك بعد إصابة محمد هانى، واعتماد الجنوب أفريقى على أكرم توفيق الذى قدم مستوى مميز مع الأهلى.

ويدرس أحمد رمضان بيكهام الخروج للإعارة الموسم المقبل للعودة للمشاركة بشكل أساسى والعودة مرة أخرى للأهلى، في ظل بقائه أسيرا لدكة بدلاء الأهلى هذا الموسم.

والتر بواليا

منح موسيمانى الضوء الأخضر لإدارة الأهلى لتسويق والتر بواليا، للخروج من الأهلى لإفساح مكان للتعاقد مع لاعب أجنبى، فى ظل المستوى المتواضع الذى ظهر عليه وتألق كل من محمد شريف وصلاح محسن مع عودة أحمد ياسر ريان المتوقعة.

وانضم بواليا إلى الأهلى فى يناير الماضى قادماً من فريق الجونة لتدعيم مركز الهجوم، بعد تألقه مع الفريق الساحلي، وشارك والتر بواليا مع الأهلى فى 19 مباراة بمختلف البطولات سجل هدفين وصنع مثلهما، فيما انضم مروان محسن للأهلى فى موسم 2016، وخلال الموسم الجارى شارك مروان محسن مع المارد الاحمر فى 16 مباراة سجل هدفاً وصنع هدفين.

مروان محسن

أصبحت فرصة بقاء مروان محسن في الأهلى صعبة في الموسم المقبل، بعد المستوى المتواضع الذى يقدمه مما أخرجه من حسابات موسيمانى رغم حصوله على الكثير من الفرص أكثر من أي لاعب أخر.

لم يقدم مروان محسن أوراق اعتماده لجماهير الأهلي في مركز المهاجم الصريح، منذ انضمامه إلى القلعة الحمراء في موسم 2016 وحتى الآن، وخلال الموسم الجاري شارك مروان محسن مع الأهلي في 16 مباراة سجل هدفاً وصنع هدفين، وهو ما يرشحه بقوة للرحيل بنهاية الموسم الجاري لأحد الأندية على سبيل الإعارة بعد تجديد عقده لمدة 3 مواسم.