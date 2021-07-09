شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا متوعداً أكرم توفيق فى وصلة هزار: "قابل الجاي يا شبح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل ثنائي النادي الأهلي محمود عبد المنعم كهربا وأكرم توفيق فى وصلة هزار وتحدٍ عبر موقع إنستجرام، بعدما نشر أكرم صورة من استعراض كل منهما قوته أمام زميله، وكتب أكرم موجهاً كلامه إلى كهربا، "قولتلك بلاش"، ليرد كهربا قائلا، "قابل الجاي يا شبح".



كهربا واكرم توفيق



كهربا واكرم

واكتفى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بإقامة تدريبات خفيفة للاعبين صباح اليوم على ملعب التتش؛ استعدادا لمباراة مصر المقاصة فى بطولة الدوري الممتاز والمقرر إقامتها مساء بعد غد الأحد بالسويس.

وخاض لاعبو الفريق تدريبات بدنية خفيفة وبعض التدريبات الاستشفائية؛ للتخلص من حالة الإجهاد العضلي. فيما خاض رباعي الفريق سعد سمير وأحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني ومروان محسن تدريبات إضافية.

ويستعد الأهلي لمباراة مصر المقاصة التي تقام مساء الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الـ18 من بطولة الدوري الممتاز، ويسعى خلالها الأهلي لتحقيق الفوز، ومواصلة مسيرة الانتصارات في رحلة الدفاع عن اللقب.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على المقاولون العرب بهدفين دون رد سجلهما صلاح محسن ومحمد شريف في المباراة التي أقيمت أمس.