شكرا لقرائتكم خبر عن بيبو بعد تسلم المسؤولية الفنية لأسوان: المهمة صعبة ونحتاج دعم الجماهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب أحمد مصطفى بيبو، المدير الفني الجديد لفريق أسوان، عن شكره لمجلس الإدارة برئاسة اللواء أحمد سليمان، ولجنة الكرة على الثقة والدعم، في تعيينه مديراً فنياً للفريق حتى نهاية الموسم، بعد إقالة علاء عبد العال مدرب الفريق السابق لتراجع النتائج.

وقال بيبو، في تصريحات للمركز الإعلامي لنادى أسوان: الإختيار يمثل تكليف وثقة فى أبناء نادى أسوان، نقدر جميعا المسئولية ونعلم صعوبة وأهمية المرحلة للبقاء بالممتاز.

وواصل المدير الفني الجديد لأبناء الجنوب متحدثاً عن سبب اختياره لأعضاء الجهاز الفني: حرصنا على تدعيم الجهاز الفنى بخبرات مميزة تساعد اللاعبين فنيا وبدنيا.

وعن مباراة الأهلي المرتقبة يوم 29 يوليو الجاري قال بيبو: نثق فى خبرات وقدرات وروح اللاعبين والأمل كبير، نحتاج مساندة جماهير أسوان فى كل مكان.

وأعلن أحمد بيبو تشكيل الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول والذي ضم كل من:

المدير الفنى/ أحمد مصطفى بيبو

المدرب العام / أحمد سيد مارادونا

المدرب / حمادة السيد

مدرب حراس المرمى/ أحمد كمال

مخطط الأحمال / عصام عمر

الطبيب / دكتور محمد عبد الغفار

مدير إدارى/ مصطفى شرقاوى

إدارى / محمود سمكة

إدارى / فاروق زياد

أخصائي تأهيل / وليد عبد الظاهر

مدلك / محمد رجب - محمد عبد الموجود - خالد أحمد محمد