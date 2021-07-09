شكرا لقرائتكم خبر عن هل محمد محمود قادر على حجز مكان فى تشكيل الأهلى بعد قهر الإصابات؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى جمهور الأهلى خبرا سارا بعودة محمد محمود لاعب وسط الأهلي، للمشاركة في جزء من المران الجماعي للفريق الأحمر بعد غياب طويل منذ إصابته بقطع في الرباط الصليبي للمرة الثانية.

وعانى محمد محمود من الإصابة بالرباط الصليبى في كلتا القدمين، ليحرم الأهلى من مجهوداته منذ التعاقد معه قادما من وادى دجلة منذ عامين تقريبا، لتمنى الجماهير أنفسهم بعودة محمد محمود الذى يمتلك قدرات كبيرة جدا في وسط الملعب قادرة على إضافة الكثير للفريق.

محمد محمود والمشاركة

السؤال المطروح حاليا من قبل جمهور الأهلى هو هل اللاعب قادر على حجز مكان له في تشكيل الأهلى في ظل التألق الكبير الذى يعيشه لاعبو وسط النادى الأهلى.

الإجابة على هذا السؤال متوقفة على عدة أسباب، الأول هو استعادة اللاعب لمستواه سريعا ولياقة المباريات وظهور محمد محمود بوزن مثالى يقربه من استعادة مستواه سريعا، والأمر الآخر هو حاجة الفريق لخدماته في ظل ضغط المباريات التي يعيشه النادى، خاصة أن محمد محمود يجيد اللعب في مركز 8 و10 بامتياز، وهى الفرصة التي قد يلجأ إليها موسيمانى في محاولة إراحة محمد مجدى أفشة.

إصابات محمد محمود

البداية كانت مع إصابة محمد محمود في الظهور الأول مع الأهلي في مباراته ضد سموحة، بعدما تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة، تسبب في ابتعاده عن الملاعب أكثر من 6 أشهر، لينتهي بعدها موسمه الأول مع الفريق الأحمر ويغيب فترة طويلة عن المشاركة رفقة فريقه 2018 / 2019.

ومع بداية عودة محمد محمود من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة ومع بدء نزول التدريبات الجماعية مع الأهلي داهمته نفس الإصابة اللعينة في الموسم التالي 2019 / 2020 ولكن في القدم الأخرى، ليتأكد غيابه عن الأهلي في الموسم التالي.

ومع انتهاء فترة تأهيل محمد محمود من الإصابة الثانية بقطع في الرباط الصليبي وجاهزيته الطبية للمشاركة في تدريبات فريقه الجماعية خلال الوقت الحالي بعد انتهاء برنامجه التأهيلي إلا أن سوء الحظ لم يترك اللاعب وتعرض للإصابة بفيروس كورونا، قبل أن يتعافى ويصبح جاهزا للمشاركة في التدريبات الجماعية مع عودة الفريق الأحمر لاستئناف تدريباته يوم الخميس القادم.

ويعد محمد محمود من المواهب الكروية المميزة في الكرة المصرية، وأحد نجوم منتخب مصر الأول والأولمبي، ولكن كثرة الإصابات حرمته من التواجد رفقة الفراعنة الكبار والصغار، قبل أن يتعافى من الإصابة ليعيد تقديم نفسه للجماهير الحمراء التي تنتظر منه الكثير في الفترة القادمة.