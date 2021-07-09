شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أهلاوية يحجزون المقاعد الأولى بجدول الهدافين.. وريمونتادا شريف تشعل الصراع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثبت محمد شريف، مهاجم النادى الأهلي، أنه هداف من العيار الثقيل، بعدما ثبت أقدامه فى قيادة الهجوم الأحمر على المستوى المحلى والأفريقي، حيث يقدم شريف واحداً من أفضل مواسمه الكروية، بعد تألقه مع إنبى فى الموسم الماضى وعودته إلى البيت الأحمر.

وأشعل محمد شريف المنافسة على لقب هدافى الدورى العام للموسم الجاري، بعدما سجل هدفه الثانى عشر فى مسابقة الدورى العام، ليتساوى مع أشرف بن شرقى لاعب الزمالك فى الأهداف، غير أن شريف لعب حتى الآن 22 مباراة فى الدورى، فى الوقت الذى لعب فيه أشرف بن شرقى 25 مباراة.

ويتربع أحمد ياسر ريان، مهاجم النادى الأهلى المعار إلى سيراميكا، على صدارة هدافى الدورى العام برصيد 15 هدفاً، ويأتى محمد شريف فى المركز الثانى، ويليه أشرف بن شرقى برصيد 12 هدفاً لكل منهما.

بينما يحتل عمر كمال عبد الواحد مهاجم المصرى المركز الرابع برصيد 11 هدفاً، ويليه أحمد سمير لاعب طلائع الجيش بنفس الرصيد، فيما يحتل عمرو جمال مهاجم الأهلى المعار إلى الطلائع المركز السادس برصيد 10 أهداف، ويليه رامى صبرى ومصطفى فتحى بنفس الرصيد.

وبذلك يكون مهاجمو الأهلى قد سيطروا على 3 مراكز فى جدول ترتيب الهدافين، سواء بوجود محمد شريف أو الثنائى المعار، عمرو جمال وأحمد ياسر ريان.