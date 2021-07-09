الامارات | المنتخب مع عمان والهند وقيرغزستان في تصفيات آسيا تحت 23 عاماً

شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب مع عمان والهند وقيرغزستان في تصفيات آسيا تحت 23 عاماً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سُحبت اليوم في العاصمة الأوزبكية طشقند قرعة التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً المقررة في أوزبكستان 2022، حيث أسفرت عن وجود منتخبنا الأولمبي في المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات عُمان والهند وقيرغيزستان. ويُشارك في التصفيات 42 منتخباً تم توزيعها على منطقتين جغرافيتين، بحيث ضمت منطقة الغرب والجنوب والوسط 23 منتخباً، في حين ضمت مجموعة منطقتي الشرق وآسيان 19 منتخباً.

وفي منطقة الغرب تم توزيع المنتخبات إلى 6 مجموعات، تضم خمس مجموعات أربعة منتخبات، وتضم المجموعة السادسة ثلاثة منتخبات. في حين تشهد منطقة الشرق توزيع المنتخبات على 5 مجموعات، من بينها أربع مجموعات تضم أربعة منتخبات ومجموعة تضم ثلاثة منتخبات.

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