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شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. ماذا قدم الثلاثى الكبار هذا الموسم للانضمام لقائمة الأولمبى؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي قائمة اللاعبين الـ22 المقرر مشاركتهم في نهائيات دورة الألعاب الأولمبية التي ستنطلق الشهر الحالي في طوكيو ، تضمنت القائمة ثلاثة لاعبين فوق السن الأولمبي هم: محمد الشناوي وأحمد حجازي ومحمود الونش.وفيما يلي قائمة اللاعبين كاملة:
حراسة المرمى: محمد الشناوي- محمد صبحي- محمود جاد
الدفاع: أحمد أبو الفتوح- كريم فؤاد- أحمد حجازي- محمود الونش- محمد عبد السلام- أحمد رمضان "بيكهام" - أسامة جلال-كريم العراقي.
الوسط: أكرم توفيق- عمار حمدي -إمام عاشور- ناصر ماهر- رمضان صبحي - إبراهيم عادل- عبد الرحمن مجدي- طاهر محمد طاهر.
الهجوم: أحمد ياسر ريان- صلاح محسن- ناصر منسي.ونستعرض في التقرير التالى أرقام الثلاثى الكبار هذا الموسم.
أحمد حجازى
لعب: 28 مباراة
سجل: 3 أهداف
صنع: 0محمود حمدي الونش
لعب: 31 مباراة
سجل: هدفين
صنع: 0محمد الشناوى
لعب: 35 مباراة
شباك نظيفة: 19 مباراة
استقبل: 21 هدفا