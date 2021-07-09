شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. ماذا قدم الثلاثى الكبار هذا الموسم للانضمام لقائمة الأولمبى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي قائمة اللاعبين الـ22 المقرر مشاركتهم في نهائيات دورة الألعاب الأولمبية التي ستنطلق الشهر الحالي في طوكيو ، تضمنت القائمة ثلاثة لاعبين فوق السن الأولمبي هم: محمد الشناوي وأحمد حجازي ومحمود الونش. وفيما يلي قائمة اللاعبين كاملة: وفيما يلي قائمة اللاعبين كاملة: حراسة المرمى: محمد الشناوي- محمد صبحي- محمود جاد الدفاع: أحمد أبو الفتوح- كريم فؤاد- أحمد حجازي- محمود الونش- محمد عبد السلام- أحمد رمضان "بيكهام" - أسامة جلال-كريم العراقي. الوسط: أكرم توفيق- عمار حمدي -إمام عاشور- ناصر ماهر- رمضان صبحي - إبراهيم عادل- عبد الرحمن مجدي- طاهر محمد طاهر. الهجوم: أحمد ياسر ريان- صلاح محسن- ناصر منسي. ونستعرض في التقرير التالى أرقام الثلاثى الكبار هذا الموسم. ونستعرض في التقرير التالى أرقام الثلاثى الكبار هذا الموسم. أحمد حجازى لعب: 28 مباراة سجل: 3 أهداف صنع: 0 محمود حمدي الونش

محمود حمدي الونش لعب: 31 مباراة سجل: هدفين صنع: 0 محمد الشناوى

محمد الشناوى لعب: 35 مباراة شباك نظيفة: 19 مباراة استقبل: 21 هدفا