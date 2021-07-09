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بالأرقام.. ماذا قدم الثلاثى الكبار هذا الموسم للانضمام لقائمة الأولمبى؟

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القاهرة - سامية سيد - كشف شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي قائمة اللاعبين الـ22 المقرر مشاركتهم في نهائيات دورة الألعاب الأولمبية التي ستنطلق الشهر الحالي في طوكيو ، تضمنت القائمة ثلاثة لاعبين فوق السن الأولمبي هم: محمد الشناوي وأحمد حجازي ومحمود الونش.

 وفيما يلي قائمة اللاعبين كاملة:

 حراسة المرمى: محمد الشناوي- محمد صبحي- محمود جاد

 الدفاع: أحمد أبو الفتوح- كريم فؤاد- أحمد حجازي- محمود الونش- محمد عبد السلام- أحمد رمضان "بيكهام" - أسامة جلال-كريم العراقي.

الوسط: أكرم توفيق- عمار حمدي -إمام عاشور- ناصر ماهر- رمضان صبحي - إبراهيم عادل- عبد الرحمن مجدي- طاهر محمد طاهر.

الهجوم: أحمد ياسر ريان- صلاح محسن- ناصر منسي.

ونستعرض في التقرير التالى أرقام الثلاثى الكبار هذا الموسم.

أحمد حجازى

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 لعب: 28 مباراة

سجل: 3 أهداف

صنع: 0

محمود حمدي الونش 0d0c58322c.jpg
 

لعب: 31 مباراة

سجل: هدفين

صنع: 0

محمد الشناوى 4ef78eb02d.jpg
 

لعب: 35 مباراة

شباك نظيفة: 19 مباراة

استقبل: 21 هدفا

 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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