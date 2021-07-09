شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلى.. تدريبات استشفائية لمواجهة الإجهاد وجرعة إضافية لرباعى الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتفى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بإقامة تدريبات خفيفة للاعبين صباح اليوم على ملعب التتش؛ استعدادا لمباراة مصر المقاصة فى بطولة الدوري الممتاز والمقرر إقامتها مساء بعد غد الأحد بالسويس.

وخاض لاعبو الفريق تدريبات بدنية خفيفة وبعض التدريبات الاستشفائية؛ للتخلص من حالة الإجهاد العضلي. فيما خاض رباعي الفريق سعد سمير وأحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني ومروان محسن تدريبات إضافية.

ويستعد الأهلي لمباراة مصر المقاصة التي تقام مساء الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الـ18 من بطولة الدوري الممتاز، ويسعى خلالها الأهلي لتحقيق الفوز، ومواصلة مسيرة الانتصارات في رحلة الدفاع عن اللقب.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على المقاولون العرب بهدفين دون رد سجلهما صلاح محسن ومحمد شريف في المباراة التي أقيمت أمس.

ويبحث الجهاز الفني للأهلي دراسة المقاصة جيدا خاصة في مباراته الأخيرة ضد وادي دجلة باعتبارها المواجهة الوحيدة التي خاضها الفريق الفيومي تحت قيادة محمد عبد الجليل المدير الفني للفريق الفيومي والذي تولى المهمة بعد استقالة محمد عظيمة من تدريب المقاصة، قبل غلق الصفحة من أجل التحضير لنهائي إفريقيا والسفر إلى المغرب يوم الثلاثاء المقبل عبر طائرة خاصة ضمن برنامج الاستعداد القوي للنهائي القاري.