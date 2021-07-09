شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يعلن غياب على لطفى عن مواجهة مصر المقاصة بسبب الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن حالة على لطفي حارس الفريق مطمئنة وسوف ينتظم فى التدريبات الجماعية بعد مباراة مصر المقاصة في الدوري الممتاز المقرر إقامتها مساء بعد غد الأحد.



واشتكى على لطفي من آلام فى العضلة الضامة أبعدته عن المشاركة مع الفريق في مباراة المقاولون العرب التي أقيمت أمس وانتهت بفوز الأهلي بهدفين دون رد. ويخضع علي لطفي لبرنامج علاجي وتأهيلي لتجهيزه للمشاركة مع الفريق.

ويلتقي الأهلي مع مصر المقاصة مساء الأحد المقبل بالسويس ضمن منافسات الجولة الـ18 من بطولة الدوري الممتاز، قبل فتح صفحة التحضير لخوض نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد كايزر تشيفز الجنوب إفريقي يوم 17 يوليو الجاري على ملعب مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية باعتبارها البروفة الأخيرة قبل خوض النهائي الأفريقي.

ويبحث الجهاز الفني للأهلي دراسة المنافس جيدا خاصة في مباراته الأخيرة ضد وادي دجلة باعتبارها المواجهة الوحيدة التي خاضها الفريق الفيومي تحت قيادة محمد عبد الجليل المدير الفني للفريق الفيومي والذي تولى المهمة بعد استقالة محمد عظيمة من تدريب المقاصة، قبل غلق الصفحة من أجل التحضير لنهائي إفريقيا والسفر إلى المغرب يوم الثلاثاء المقبل عبر طائرة خاصة ضمن برنامج الاستعداد القوي للنهائي القاري.