شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يجتمع مع نجوم الأهلى قبل مواجهة المقاصة.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد بيتسو موسيماني، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الذى أقيم صباح اليوم على ملعب التتش استعدادا للمباراة المقبلة فى بطولة الدورى الممتاز أمام فريق مصر المقاصة، المؤجلة من الجولة الـ18والمقرر إقامتها مساء بعد غد الأحد بالسويس.

وأكد موسيمانى، خلال جلسته مع اللاعبين، أهمية مباراة مصر المقاصة فى مشوار الفريق للدفاع عن لقب بطولة الدورى الممتاز، وطالبهم بضرورة التركيز لمواصلة مسيرة الانتصارات وتحقيق أهداف المرحلة الحالية على المستوى المحلي.

وكان الأهلى قد حقق الفوز على المقاولون العرب أمس بهدفين دون رد، ويسعى لمواصلة عروضه القوية فى بطولة الدورى الممتاز خلال مواجهة مصر المقاصة التى تقام بالسويس بعد غد الأحد.

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وكشف مسؤولو اتحاد الكرة عن المباريات التى يخوضها النادى الأهلى بدون لاعبى المنتخب الأولمبى الستة (محمد الشناوى وأكرم توفيق وناصر ماهر وأحمد رمضان بيكهام وصلاح محسن وطاهر محمد طاهر)بسبب مشاركة الفراعنة فى أولمبياد طوكيو التى تنطلق خلال الشهر الجارى وهى كالتالى :الأهلى والبنك الأهلى يوم 22 يوليو، الأهلى والإنتاج الحربى يوم 25 يوليو، والأهلى وأسوان يوم 29 يوليو.

وإذا تأهل المنتخب الأولمبى لربع النهائى الذى يقام يوم 31 يوليو الجارى، ثم إلى نصف النهائى يوم 3 أغسطس يخوض الأهلى لقاء وادى دجلة يوم 2 أغسطس بدون لاعبى المنتخب الأولمبى، أما إذا تأهل المنتخب للنهائى أو لم يتأهل سيخوض وقتها مواجهة تحديد صاحب المركز الثالث والرابع يوم 6 أغسطس، وبالتالى يخوض المارد الأحمر لقاء سيراميكا يوم 5 أغسطس بدون لاعبى المنتخب الأولمبى، أما إذا تأهل المنتخب الأولمبى للنهائى يوم 8 أغسطس فيلتقى الأهلى مع الإسماعيلى يوم 9 أغسطس بدون لاعبى المنتخب لصعوبة عودتهم ولحاقهم بالمباراة.