شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر ماهر ليس الأول.. لاعبون فشلت الإعارة فى فتح أبواب تألقهم مع الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب ناصر ماهر لاعب النادى الأهلى من الرحيل عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما خرج من حسابات الجنوب أفريقي بيتسو موسيمانى المدير الفني للفريق.

ومنح بيتسو موسيمانى، الضوء الأخضر لإدارة النادى لتسويق ناصر ماهر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث يرى أن ناصر ماهر لن يكون له مكان مع الفريق خلال الفترة المقبلة ومن الأفضل تسويقه محلياً أو خارجياً على سبيل الإعارة من أجل اكتساب مزيد من الخبرات.

وشارك ناصر ماهر مع الأهلي في 6 مباريات لم يصنع أو يسجل أهداف، وبات قريباً من الرحيل بنهاية الموسم بحثاً عن فرصة للمشاركة.

في حين أن ناصر ماهر تألق بشدة في الموسم الماضى رفقة نادى سموحة، بعدما شارك في 29 مباراة في جميع المسابقات نجح في تسجيل 7 أهداف وصناعة 12 هدفا آخر لزملائه، ولكنه فشل في حجز مكان أساسى في تشكيل الأهلى.

ناصر ماهر ليس الأول فقد سبقه العديد من اللاعبين الذين تألقوا في فترة الإعارة ولم ينجحوا مع الأهلى، وهو ما نستعرضه في التقرير التالى..

أحمد الشيخ

أحد أبرز اللاعبين الذين تألقوا مع نادى مصر المقاصة، مما خطف أنظار النادى الأهلى الذى تعاقد معه بعد صراع قوى مع الزمالك، إلا أنه لم يقدم المستوى المنتظر منه، ليخرج معارا إلى مصر المقاصة.

واستعاد أحمد الشيخ توهجه مع المقاصة حتى أنه حصد لقب هداف الدوري برصيد 16 هدفا، قبل أن يعود مرة أخرى للأهلى ولكن لم ينجح مع المارد الأحمر، ليقرر الأهلى الاستغناء عنه وينتقل إلى بيراميدز في صفقة انتقال حر.

إسلام محارب

فشل إسلام محارب في حجز مكان في تشكيل الأهلى، ليخرج إلى الجونة الذى أعاد توهجه ونجح في هز شباك الأهلى بقميص النادى الساحلى، لينتقل إلى سموحة ويواصل التوهج رفقة النادى السكندرى، ليقرر الأهلى التعاقد معه ولكنه لم يقدم الكثير للأهلى، ليستغنى المارج الأحمر عنه لينتقل إلى طلائع الجيش وبدأ يستعيد بريقه مرة أخرى.

أحمد ياسر ريان

آخر هذه الوجوه هو أحمد ياسر ريان الذى فشل في إثبات جدارته في القلعة الحمراء، لينتقل إلى الجونة ويقدم مستوى مميز مع النادى الساحلى، ليجبر مسئولي الأهلى في إعادته من جديد.

ولكن أحمد ياسر لم يثبت جدارته في 6 أشهر مع النادى الأهلى، ليقرر الخروج معارا مرة أخرى إلى نادى سيراميكا وهى الفترة التي تشهد توهجا كبيرا لمهاجم الأهلى والذى نجح في تسجيل 15 هدفا حتى الآن ويصبح هدافا للدورى المصرى، ويدرس الأهلى بقوة إعادته من الموسم المقبل فهل ينجح في إثبات جدارته.