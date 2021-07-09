شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى يستعد لمواجهة الأهلى بالدوري بمباراة ودية مع طلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفنى للإنتاج الحربى، بقيادة أحمد كشرى، على خوض مباراة ودية مع طلائع الجيش فى الخامسة عصر الخميس المقبل باستاد جهاز الرياضة فى إطار الاستعداد لمواجهة الأهلى المقرر لها التاسعة مساء الاحد 25 يوليو الجارى باستاد الأهلى والسلام فى اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز.

وواصل فريق بيراميدز نتائجه المهزوزة وتعادل إيجابيا بهدفين لمثلهما أمام الإنتاج الحربى فى المباراة التى جمعت الفريقين باستاد الأهلى والسلام فى اللقاء المؤجل من الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز.

افتتح التسجيل للإنتاج الحربى مصطفى البدرى فى الدقيقة 9 قبل أن يضيف نفس اللاعب الهدف الثانى فى الدقيقة 70 بينما سجل دودو الجباس هدف بيراميدز الأول فى الدقيقة 30 ثم تعادل للفريق السماوى الفلسطينى محمود وادى فى الدقيقة 83.

بهذه النتيجة يستمر الإنتاج الحربى فى احتلال المركز الأخير بجدول ترتيب الدورى برصيد 19 نقطة جمعها من 27 مباراة فاز فى 3 مواجهات وتعادل فى 10 لقاءات وخسر 14 مباراة وسجل لاعبوه 25 هدفاً وتلقت شباكه 50 هدفاً ومازال لديه مباراتين مؤجلتين.

فيما يحتل بيراميدز المركز الثامن برصيد 37 نقطة بعدما لعب 25 مباراة فاز فى 8 مواجهات وتعادل فى 13 لقاء وخسر 4 مباريات وسجل لاعبيه 36 هدفاً وتلقت شباكه 31 هدفاً ومازال لديه أربعة مباريات مؤجلة.

ومن جانبه أكد أحمد كشرى، المدير الفنى لفريق الإنتاج الحربى، أن بيراميدز أفلت من الهزيمة بخماسية فى المباراة التى جمعت الفريقين بالدورى، مضيفا أن فريقه أهدر عددا كبيرا من الفرصة المحققة لزيادة الغلة التهديفية.

قال كشرى فى تصريحات لقناة أون تايم سبورت 2، إنه أغلق جميع مفتايح اللعب فى بيراميدز وأبرزها رمضان صبحى وتراورى وغيرهم، وأنه كان الاحق بالفوز اليوم، مشددا على أن الأمل ما زال موجودا فى استمرار الإنتاج الحربى فى الدورى وعدم الهبوط للقسم الثانى، موضحا فى نفس الوقت أن فريقه يحقق نتائج جيدة فى الفترة الأخيرة رغم أنه يلعب وعليه ضغوط هائلة بسبب موقفه فى الجدول.