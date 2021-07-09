ليفربول يعلن تفاصيل معسكره بالنمسا وقائمة الفريق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن ليفربول بدء الفترة التحضيرية للموسم الجديد يوم الإثنين المقبل 12 من شهر يوليو الجاري بمعسكر تدريبي في النمسا.

وأفاد ليفربول عبر موقعه الرسمي أنه من المنتظر أن يشارك في المعسكر التدريبي 34 لاعبًا، من بينهم الدولي المصري محمد صلاح والوافد الجديد إبراهيما كوناتي بعد انضمامه للفريق قادما من لايبزيج الألماني.

كما تواجد في قائمة معسكر ليفربول الدولي الهولندي فيرجيل فان دايك بعد تعافيه من إصابته التي حرمته من المشاركة مع الريدز طوال الفترة الماضية.

وسيتم الإعلان عن تفاصيل المباريات الودية التي سيخوضها الفريق في وقت لاحق.

وعن المعسكر التدريبي التحضيري لموسم 2021-2022، قال المدرب المساعد بيب لايندرز: "نتطلع للذهاب إلى النمسا مرة أخرى استعدادًا للموسم الجديد".

وأضاف: "الظروف والأجواء مثالية هناك، وكل شيء على أعلى مستوى. نسعى لاستغلال هذا المعسكر في العودة إلى حالتنا الأصلية. عندما تطلب الكثير من اللاعبين، عليك أن تمنحهم الكثير أيضًا، وكل هذا متوفر في النمسا".

وتُفتتح الجولة الأولى من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2021/2021 في منتصف شهر أغسطس المقبل.

ويستهل ليفربول مشواره بالموسم الجديد يوم 14 أغسطس بمواجهة خارج أرضه أمام نورويتش سيتي الصاعد حديثا لبريميرليج.

وجاءت أسماء اللاعبين المنضمين لمعسكر ليفربول في النمسا في يومه الأول (12 يوليو) كالتالي:

جيمس ميلنر، أدريان، بن ديفيز، أليكس أوكسليد-تشامبرلين، إبراهيما كوناتي، جويل ماتيب، ناثانيال فيليبس، ديفوك أوريغي، بن وودبيرن، ريس ويليامز، فيرجيل فان دايك، جو غوميز، ترينت أليكساندر-آرنولد، كوستاس تسيميكاس، كويفين كيليهير، ساديو ماني، محمد صلاح، نابي كيتا، كورتيس جونز، تايو أوونيي، ماركو جرويتش، هارفي إليوت، لوريس كاريوس، تاكومي مينامينو، جيك كاين، لايتون كلاركسون، مارسيلو بيتالوجا، هارفي ديفيز، بيلي كوميتيو، أوين بيك، كايد جوردون، ماتيوس موسيالووسكي، تايلر مورتون، وكونور برادلي.