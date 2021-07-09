الامارات | محمد صلاح يرد بطريقته على أنباء انفصاله عن زوجته

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يرد بطريقته على أنباء انفصاله عن زوجته والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تداول العديد من متابعي النجم المصري، وهداف فريق ليفربول، محمد صلاح، على حساباته المختلفة في التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية شائعات تدعي انفصال صلاح عن زوجته ماجي التي لديه منها ابنتين.

وترددت الشائعة في بعض وسائل الاعلام المصرية والاجنبية، والسبب في ذلك حذف بعض صور زوجة صلاح، ماجي، من على حساب النجم المصري في "إنستغرام"، الأمر الذي أثار الريبة لدى عدد كبير من متابعيه، وجعل بعضهم ومعهم وسائل إعلام تقفز إلى فرضية الانفصال، قبل أن يتحول الأمر وكأنه خبر "صحيح".

ولم يتأخر محمد صلاح في الرد على هذه الشائعات بطريقته الخاصة، حيث عمد إلى نشر صور جديدة لعائلته، يظهر فيها مع ابنتيه وزوجته، وذلك للتأكيد على أن كل ما يتم تداوله عار عن الصحة. يذكر أن صلاح يستمتع بإجازته الصيفية في بلده مصر، على أن يلتحق بمعسكر ليفربول التحضيري للموسم المقبل والذي ينطلق 12 الجاري في النمسا، خاصة بعد أن بات خارج حسابات المشاركة في الألعاب الأولمبية بسبب رفض ناديه السماح له بالالتحاق بالمنتخب الأولمبي المصري، كون المسابقة غير ملزمة بحسب قوانين "فيفا"، وظهر إسم صلاح بين الأسماء التي أعلن عنها ليفربول المشاركة في المعسكر.

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